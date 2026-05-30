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Deportes

Jinete Andrés Azcárraga gana la Copa de Naciones en Roma

El equipo nacional ganó la Copa de las Naciones CSIO5* en Roma; un jinete militar mexicano volvió a la competencia tras 78 años.

  • 30
  • Mayo
    2026

El equipo mexicano de salto ecuestre logró una victoria histórica al conquistar la Copa de las Naciones CSIO5* celebrada en la Piazza di Siena, en Roma, Italia, un resultado que no se registraba para México desde 1948.

La competencia reunió a algunas de las selecciones más destacadas del circuito internacional, incluyendo Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Italia, lo que elevó el nivel de exigencia del certamen.

Pese a ello, el conjunto mexicano logró imponerse en una de las pruebas más prestigiosas del calendario ecuestre mundial, consolidando una actuación considerada histórica para la disciplina en el país.

Participación destacada de un jinete militar

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció la participación del subteniente Andrés Azcárraga Rivera Torres, quien formó parte del equipo nacional durante la competencia.

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De acuerdo con la dependencia, la presencia de un militar mexicano en esta prueba internacional marca el regreso de las Fuerzas Armadas al equipo ecuestre nacional después de 78 años.

La Sedena destacó que este logro representa un hito tanto para el deporte mexicano como para la institución militar, al contribuir al resultado obtenido en Roma.

La Copa de las Naciones CSIO5*, también conocida como Nations Cup Jump Off, es una de las competencias más importantes del salto ecuestre internacional, reuniendo a equipos de alto nivel técnico y deportivo.

 


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