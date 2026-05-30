Cae 'El Repollo', presunto líder de Cárteles Unidos en Michoacán

Autoridades federales detuvieron a Alfonso Valencia Valencia, alias “El Repollo”, identificado como uno de los principales operadores de la organización criminal Cárteles Unidos, que mantiene presencia en diversas regiones del estado de Michoacán.

La detención se realizó durante un operativo coordinado por fuerzas del gabinete de seguridad federal en el municipio de Tepalcatepec, donde también se ejecutaron cateos en dos inmuebles ubicados en la colonia El Chivo.

Elementos de la #FGR, en acciones coordinadas con el @GabSeguridadMX, desplegaron un operativo en #Michoacán, por la posible comisión de los delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En el operativo, fue asegurado Alfonso “N” por… pic.twitter.com/1jMIrPlBHl — FGR México (@FGRMexico) May 30, 2026

De acuerdo con información oficial, la acción estuvo relacionada con investigaciones por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de una orden de aprehensión con fines de extradición solicitada por Estados Unidos.

Vínculos y estructura criminal

Las autoridades señalan que “El Repollo” formaría parte de una estructura criminal vinculada a Cárteles Unidos, donde presuntamente coordinaba actividades relacionadas con el tráfico de drogas, tráfico de armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, se le atribuye la función de enlace con autoridades locales en Tepalcatepec, así como la supervisión de actividades criminales en la región.

De acuerdo con las investigaciones, también estaría relacionado con la operación de laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetamina.

El detenido es requerido por autoridades estadounidenses, lo que derivó en una orden de aprehensión con fines de extradición ejecutada durante el operativo federal.

La captura representa un nuevo golpe a las estructuras de Cárteles Unidos, organización señalada por su participación en actividades de narcotráfico, extorsión y tráfico de armas en el estado de Michoacán.

¿Quién es “El Repollo”?

Alfonso Valencia Valencia es señalado como hijo de Juan José Farías Mendoza, alias “Juango”, y nieto de Juan José Farías Álvarez, conocido como “El Abuelo”, figuras vinculadas al liderazgo de Cárteles Unidos.

Su papel dentro de la organización lo habría colocado como una pieza clave en la coordinación de operaciones delictivas en la región, especialmente en zonas estratégicas para el trasiego de droga y armamento.

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