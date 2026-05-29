Llaman a repoblar los 'centros' de Nuevo León

Para frenar la expansión horizontal de la zona metropolitana de Monterrey y evitar que la población continúe desplazándose hacia la periferia, es urgente rescatar y repoblar los centros de los municipios, afirmó el especialista en desarrollo urbano, Edgar Olaiz.

El urbanista señaló que el objetivo no debe ser “reinventar” estas áreas, sino recuperar sus condiciones de habitabilidad, identidad y valor histórico y cultural, incorporando infraestructura y servicios que mejoren la calidad de vida.

Impulsan repoblamiento de centros urbanos

Olaiz consideró que las políticas públicas deben enfocarse en el repoblamiento de los cascos centrales de toda la metrópoli y no únicamente del municipio de Monterrey.

“Tenemos que hacer una apuesta por el repoblamiento de la zona central, no solamente en Monterrey; también en San Nicolás, que son zonas que están teniendo un proceso de despoblamiento”, indicó.

El especialista aclaró que este fenómeno no debe limitarse únicamente a la construcción de vivienda vertical, sino que debe centrarse en generar verdaderas condiciones de habitabilidad.

Explicó que el crecimiento de departamentos debe ir acompañado de servicios, equipamientos de proximidad y espacios públicos funcionales que incentiven a las personas a vivir en estas zonas y no solo a invertir en propiedades.

“Habitabilidad implica que tengas los servicios, los equipamientos de proximidad, un espacio público de calidad, renovado, que te invite a vivir, no solamente a comprar un departamento para hacer una inversión inmobiliaria. La densidad es un instrumento para generar condiciones de habitabilidad y no al revés”, puntualizó.

Villagrán, ejemplo del abandono urbano

Como ejemplo de las zonas que requieren intervención urgente, Edgar Olaiz mencionó el corredor de la calle Villagrán, en el centro de Monterrey, el cual actualmente enfrenta abandono y despoblamiento.

“Debes fortalecer Villagrán; era un corredor pujante y comercial que ahorita está totalmente despoblado, con puros predios abandonados, cuando ahí deberíamos estar apostando precisamente”, lamentó.

El urbanista recordó el dinamismo que caracterizaba a esta zona en décadas pasadas y planteó la necesidad de recuperarlo mediante un modelo moderno de usos mixtos y vivienda vertical.

“Yo esperaría que recuperáramos el Villagrán de los 70 y de los 80 que caminábamos, porque tenías banquetas bonitas, seguras, bien acondicionadas, con vecinos viviendo arriba y con comercios abajo”, agregó.

Olaiz participó como panelista en el Conservatorio 2026: “Espacio Público y Economía Sustentable”, organizado por Canaco Monterrey, donde se analizaron propuestas para mejorar las condiciones urbanas de la ciudad.

Vivienda cerca del transporte público

En marzo pasado, el secretario de Movilidad estatal, Hernán Villarreal, también planteó la necesidad de impulsar vivienda vertical cerca de las estaciones de transporte público para reducir la dependencia del automóvil.

“Si ya estamos invirtiendo en el transporte público, toda esa red de transporte masivo que va a incentivar a que sea una columna vertebral y nosotros movernos en esa columna, pues hay que empezar a densificar los predios alrededor de la red de este transporte masivo”, expresó.

El funcionario agregó que actualmente cerca del 49% de la población vive lejos de sus centros de trabajo, por lo que acercar vivienda a la infraestructura de movilidad permitiría reducir tiempos de traslado y evitar la dispersión urbana.

Especialistas coinciden en que el actual modelo de expansión inmobiliaria en municipios periféricos fomenta el aislamiento y el desarraigo social, alejando a las familias de la vida comunitaria y de los principales servicios urbanos.

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