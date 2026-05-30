Muere el luchador Tempo en accidente vial en la CDMX

El luchador independiente conocido como Tempo falleció este viernes tras verse involucrado en un accidente de tránsito en la Ciudad de México cuando se trasladaba en motocicleta hacia una función programada en la zona de Coapa.

De acuerdo con reportes preliminares, el percance ocurrió sobre Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, a la altura de la avenida Del Recreo y la calle Miguel Ahedo Barrios, en la alcaldía Iztacalco.

El enmascarado circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue impactado por un vehículo de carga. La fuerza del choque provocó que saliera proyectado varios metros y terminara impactándose contra otra unidad que se encontraba sobre la vialidad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y cuerpos de emergencia acudieron al sitio tras recibir el reporte del accidente.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento

Personal de Protección Civil realizó una valoración médica en el lugar. Sin embargo, las lesiones sufridas por el deportista fueron de tal gravedad que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías capitalinos mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llevaban a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Versiones de testigos señalan que antes del accidente habría ocurrido un presunto incidente vial entre el motociclista y otro conductor.

Según estos testimonios, el vehículo involucrado habría impactado la motocicleta y posteriormente abandonado el lugar.

Las autoridades analizan imágenes captadas por cámaras de vigilancia y diversos videos difundidos en redes sociales para determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.

Se dirigía a una función de lucha libre

Horas antes del accidente, Tempo había compartido en sus redes sociales imágenes de su traslado hacia una función organizada en el Deportivo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ubicado en la zona de Coapa.

Promotoras y compañeros del circuito independiente lamentaron la noticia y expresaron sus condolencias a familiares, amigos y seguidores del luchador.

Figura del circuito independiente

Conocido también como Tony Cirio Jr., era hijo de Tony Cirio Sr. y formaba parte de la Dinastía Reyes, una familia vinculada a la lucha libre mexicana.

Durante su carrera participó en diversas funciones independientes, donde logró construir una base de aficionados que reconocían su entrega sobre el cuadrilátero.

Tras confirmarse su fallecimiento, múltiples mensajes de despedida comenzaron a circular en redes sociales, donde seguidores y colegas recordaron su trayectoria dentro del pancracio nacional.

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