Jordi Alba renueva con el Inter Miami hasta el 2027

El lateral izquierdo Jordi Alba firmó este jueves la renovación de su contrato con el Inter Miami hasta el año 2027, informó la franquicia de la Major League Soccer (MLS) mediante un comunicado oficial.

El exjugador del Barcelona, que arribó al club en 2023, expresó sentirse plenamente identificado con el proyecto del equipo estadounidense, al que llegó para reunirse con viejos compañeros como Lionel Messi, Sergio Busquets y Luis Suárez.

Me siento muy querido por los aficionados: Alba

Alba explicó que su decisión de prolongar el vínculo con el Inter Miami se basó en su bienestar personal y en el ambiente positivo que ha encontrado en la ciudad y en la institución.

“Me lleva a renovar el seguir compitiendo, lo a gusto que me siento en el Club, el cariño que recibo de los aficionados en todos los partidos. He estado muy a gusto en estos dos años y me siento muy querido”, declaró tras firmar el contrato.

El defensor español también aseguró que el equipo mantiene altas expectativas:

“Tenemos esa ilusión de seguir compitiendo, de seguir ganando y, ojalá, podamos ganar los máximos títulos posibles”.

Buen rendimiento en la actual temporada

En lo que va del año, Jordi Alba ha participado en once partidos, en los cuales ha contribuido con cinco asistencias, consolidándose como una pieza clave en el esquema ofensivo del equipo dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino.

Durante la temporada anterior, el internacional español percibió un salario de 1.5 millones de dólares, aunque el club no ha revelado las condiciones económicas del nuevo acuerdo.

