Renueva Inter Miami proyecto con Messi y refuerzos rumbo a MLS

Inter Miami inicia la defensa de su título de la MLS 2026 con una plantilla renovada alrededor de Lionel Messi, en una temporada que marcará el rumbo del club previo al Mundial 2026 que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Tras conquistar su primer campeonato liguero, el equipo busca consolidarse con refuerzos estratégicos y una estructura más dinámica.

¿Cómo cambia Inter Miami tras los retiros clave?

El club afronta una nueva etapa luego de las salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba, referentes que acompañaron a Messi desde su etapa en el Barcelona. La dirección técnica ahora apuesta por una plantilla con mayor intensidad y equilibrio generacional.

Bajo la conducción de Javier Mascherano, el equipo ajustó su esquema durante los playoffs anteriores, priorizando velocidad y verticalidad. Jóvenes como Tadeo Allende y Mateo Silvetti ganaron protagonismo en el ataque, desplazando en momentos clave a Luis Suárez.

Refuerzos que apuntalan el proyecto deportivo

La directiva reforzó varias líneas con incorporaciones de peso. El delantero Germán Berterame llega procedente del Monterrey como una de las apuestas ofensivas. También se concretó la compra definitiva del mediocampista Rodrigo De Paul.

En defensa, se sumaron los laterales Sergio Reguilón y Facundo Mura, además del central brasileño Micael. En la portería, el canadiense Dayne St. Clair aportará experiencia tras ser reconocido como uno de los mejores arqueros de la liga.

Mientras concluyen las obras del Miami Freedom Park, estadio con capacidad para 25,000 espectadores, el equipo disputará sus primeros partidos como visitante.

El manejo físico de Messi rumbo al Mundial 2026

Con 39 años en el horizonte del próximo Mundial, la gestión física de Lionel Messi será prioritaria. Durante la gira sudamericana previa al arranque de temporada, el argentino presentó una distensión muscular que lo marginó brevemente de los entrenamientos.

“Me gusta acompañar a los jugadores y saber cuáles son sus sensaciones. Nadie mejor que ellos conoce su cuerpo. Tenemos un grupo con diferentes edades y realidades; ahí debemos encontrar equilibrio”.

La planificación apunta a mantener al capitán argentino competitivo tanto en la MLS como en la Copa de Campeones de la CONCACAF, torneo que también figura entre los objetivos del club.

