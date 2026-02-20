Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
messi_mls_refuerzos_d7b58b038d
Deportes

Renueva Inter Miami proyecto con Messi y refuerzos rumbo a MLS

El club afronta una nueva etapa luego de las salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba, referentes que acompañaron a Messi desde el Barcelona

  • 20
  • Febrero
    2026

Inter Miami inicia la defensa de su título de la MLS 2026 con una plantilla renovada alrededor de Lionel Messi, en una temporada que marcará el rumbo del club previo al Mundial 2026 que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Tras conquistar su primer campeonato liguero, el equipo busca consolidarse con refuerzos estratégicos y una estructura más dinámica.

¿Cómo cambia Inter Miami tras los retiros clave?

El club afronta una nueva etapa luego de las salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba, referentes que acompañaron a Messi desde su etapa en el Barcelona. La dirección técnica ahora apuesta por una plantilla con mayor intensidad y equilibrio generacional.

Bajo la conducción de Javier Mascherano, el equipo ajustó su esquema durante los playoffs anteriores, priorizando velocidad y verticalidad. Jóvenes como Tadeo Allende y Mateo Silvetti ganaron protagonismo en el ataque, desplazando en momentos clave a Luis Suárez.

Refuerzos que apuntalan el proyecto deportivo

La directiva reforzó varias líneas con incorporaciones de peso. El delantero Germán Berterame llega procedente del Monterrey como una de las apuestas ofensivas. También se concretó la compra definitiva del mediocampista Rodrigo De Paul.

En defensa, se sumaron los laterales Sergio Reguilón y Facundo Mura, además del central brasileño Micael. En la portería, el canadiense Dayne St. Clair aportará experiencia tras ser reconocido como uno de los mejores arqueros de la liga.

Mientras concluyen las obras del Miami Freedom Park, estadio con capacidad para 25,000 espectadores, el equipo disputará sus primeros partidos como visitante.

El manejo físico de Messi rumbo al Mundial 2026

messi-entrenador-equipo.jpg

Con 39 años en el horizonte del próximo Mundial, la gestión física de Lionel Messi será prioritaria. Durante la gira sudamericana previa al arranque de temporada, el argentino presentó una distensión muscular que lo marginó brevemente de los entrenamientos.

“Me gusta acompañar a los jugadores y saber cuáles son sus sensaciones. Nadie mejor que ellos conoce su cuerpo. Tenemos un grupo con diferentes edades y realidades; ahí debemos encontrar equilibrio”.

La planificación apunta a mantener al capitán argentino competitivo tanto en la MLS como en la Copa de Campeones de la CONCACAF, torneo que también figura entre los objetivos del club.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_18d82f39d8
Invita Trump a Cristiano Ronaldo a jugar en Estados Unidos
Whats_App_Image_2026_02_19_at_5_02_52_PM_07c578f7cb
Prevén crecimiento de 6% para el sector franquicias durante 2026
liga_mx_mundial_2026_d908a0b320
Define FMF fecha para ceder jugadores a México para el Mundial
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_21_at_9_35_48_PM_1_9fe370638f
Moviliza fuerte incendio a bomberos en Ramos Arizpe
deportes_gigante_de_acero_estadio_rayados_1c5ff67340
Aplican vacunas drive-thru contra sarampión en estadio de Rayados
hezbola_lanza_nuevos_ataques_tras_bombardeos_israelies_e4a5dbbe7a
Destrucción en Afganistán tras serie de bombardeos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
H_Bjtfa_Ua8_AA_Lv_GP_d670822255
Se reúne Sheinbaum con directivos de venta de GE Vernova y Xignux
Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_48_31_AM_9e85c66173
'¡Aguas con el agua!’: Conagua advierte baja de lluvias en NL
publicidad
×