Jordi Alba anuncia su retiro del fútbol al final de la temporada

El lateral español Jordi Alba anunció este martes que se retirará del fútbol profesional al finalizar la actual temporada de la MLS con el Inter Miami. Con 36 años, el jugador decidió cerrar una etapa trascendental de su vida tras una destacada trayectoria en Europa y Estados Unidos.

A través de un video titulado “Gracias fútbol, gracias por tanto”, difundido en sus redes sociales, Alba expresó su felicidad y convicción por esta decisión.

“Siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa”, afirmó.

Trayectoria y logros

Nacido en Hospitalet del Llobregat, Jordi Alba inició su carrera en el Atlético Centro Hospitalense y continuó en el Nàstic de Tarragona antes de debutar en primera división con el Valencia.

Posteriormente, brilló con el Barcelona, club con el que ganó numerosos títulos, y se consolidó como uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol mundial, además destacó con la selección española, de la que aseguró estar “orgulloso de haber vestido esa camiseta”.

Cierre en Estados Unidos y apoyo familiar

Alba finaliza su carrera en el Inter Miami, club que le abrió las puertas en la MLS. También dedicó palabras a su familia:

“Esta carrera también es vuestra, os amo”, señaló en referencia a sus padres, hermano, esposa y tres hijos, quienes lo acompañaron en todo momento.

Emotivo mensaje de Sergio Busquets

Minutos después de la noticia, su compañero y compatriota Sergio Busquets, quien también se retirará a fin de año, le envió un mensaje en redes sociales.

“Ha sido un placer compartir tantos momentos dentro y fuera del campo juntos. Te deseo lo mejor siempre y seguir compartiendo momentos en familia”.

Con su retirada, Jordi Alba deja un legado de pasión, entrega y profesionalismo que quedará en la memoria de los aficionados de España, Barcelona y ahora del fútbol estadounidense.

