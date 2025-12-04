Jordi Alba dirá adiós al futbol tras la final de la MLS Cup

Jordi Alba dirá adios al futbol y será tas una fnal con el Inter de Miami.

El lateral español colgará los botines una vez que el silbatazo final de la MLS Cup ante Vancouver Whitecaps de este sábado se dé, marcando el cierre de uno de los mejores laterales ibéricos.

Fue este jueves cuando Alba catalogó esta final como "algo especial", pues, aunque a diferencia de Thomas Müller, no la consideró como la más importante, reconoció que sí es importante, pues representa su último juego como profesional, en el cual destacó que no haya favoritos.

“Sabía que era una experiencia diferente, pero atractiva. Me volví a reunir con antiguos compañeros, sabíamos el equipo que era antes y el que es ahora, el club ha tenido un crecimiento importante. Creo que nos ha costado mucho llegar hasta aquí, una final que para el club es histórica. En lo personal, he tenido la oportunidad de jugar muchas finales, pero esta es especial porque va a ser mi última final. Vamos a enfrentar a un rival que es difícil pero si estamos bien vamos a tener posibilidades, pero es una final y no hay favoritos”, explicó Jordi Alba.

En cuanto a las emociones que vivirá en este encuentro, el lateral de "Las Garzas", no quiso hacer una comparación con su salida del FC Barcelona, la cual recuerda como algo emotivo.

Sin embrago, reconcocio que al ser su ultimo partido no sabe las emociones que tendrá una vez que la final termine.

“Es diferente porque sé que va a ser mi último partido. Es importante, es una final, pero es más importante para el club. Pase lo que pase, me voy, pero ojalá me pueda ir ganando el título. Busi está en la misma situación que yo. No puedo decir cómo lo viviré, porque se vive en el momento. Mi último partido con el Barcelona fue muy emotivo; esto no se trata de que vas de un equipo a otro, se trata de que no juegas más y eso lo hace aún más grande”, expuso Alba.

¿Quién es Jordi Alba?

Jorge Alba Ramos​, más conocido como Jordi Alba, nació el 21 de marzo de 1989 en Barcelona y es uno de los mejores laterales izquierdos en la historia de España.

Pese a estar en La Masía desde 1998, el lateral dejó las fuerzas básicas del FC Barcelona en 2005 para jugar en el Cornellà Juvenil y un año después recalar en el Valencia, club a donde llegaría para jugar en el juvenil y consolidarse como una pieza clave en el ascenso del CF Mestalla a la Segunda División B.

Fue hasta 2009 cuando hizo su debut en LaLiga en un partido entre el Valencia y el Real Valladolid. Para la temporada 2010-11 se convirtió en uno de los mejores del equipo debido a las numerosas lesiones en el Valencia y el traspaso de Juan Mata al Chelsea.

En 2012 regresó al Barcelona, en donde explotó y se convirtió en uno de los mejores laterales del mundo. En su paso por el club catalán jugó 459 partidos oficiales, de los cuales fue titular en 420, entre 2012 y 2023. Ganando 310 encuentros, empatado 82 y perdido 67.

Títulos de Jordi Alba

Con el Barcelona

6 Ligas: 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2022/23

5 Copas del Rey: 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21

4 Supercopas de España: 2013/14, 2016/17, 2018/19, 2022/23

1 Champions League: 2014/15

1 Supercopa de Europa: 2015/16

1 Mundial de Clubes: 2015/16

Con España

1 Eurocopa: 2012

1 UEFA Nations League: 2023

Con el Inter Miami

1 Supporters' Shield: 2023

1 Leagues Cup: 2023

