José Alcántara, entre los 16 mejores ajedrecistas del mundo

El Gran Maestro mexicano José Eduardo Martínez Alcántara se convirtió en el primer jugador nacional en llegar a los octavos de final de la Copa del Mundo 2025 de ajedrez, que se lleva a cabo en Goa, India.

Martínez Alcántara selló su clasificación después de empatar la segunda partida frente al Gran Maestro serbio Alexey Sarana, colocándose así entre los 16 mejores del torneo y, por ende, del mundo.

Cabe destacar que el mexicano es el único representante latinoamericano en competencia.

El mexicano superó a rivales de alto nivel, como a Nodirbek Abdusattorov, de Uzbekistán, quien es número 12 del mundo y campeón mundial de ajedrez rápido 2021, consolidando su desempeño como un hito histórico para México y Latinoamérica.

Para los octavos de final, Martínez Alcántara se medirá al ganador del duelo entre Nils Grandelius, de Suecia, y Pentala Harikrishna, de India, en un enfrentamiento que promete ser de alto nivel.

Eduardo Aguilar, coordinador de prensa de México Chess Talent, destacó que el desempeño del Gran Maestro refleja la preparación, fortaleza y mentalidad competitiva que México puede alcanzar en los escenarios más exigentes del mundo.

