Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_14_at_12_38_08_AM_799ffed756
Deportes

José Alcántara, entre los 16 mejores ajedrecistas del mundo

El Gran Maestro mexicano hace historia al avanzar a octavos de final en la Copa del Mundo 2025 de ajedrez, siendo el único latinoamericano en competencia

  • 14
  • Noviembre
    2025

El Gran Maestro mexicano José Eduardo Martínez Alcántara se convirtió en el primer jugador nacional en llegar a los octavos de final de la Copa del Mundo 2025 de ajedrez, que se lleva a cabo en Goa, India.

Martínez Alcántara selló su clasificación después de empatar la segunda partida frente al Gran Maestro serbio Alexey Sarana, colocándose así entre los 16 mejores del torneo y, por ende, del mundo.

Cabe destacar que el mexicano es el único representante latinoamericano en competencia.

El mexicano superó a rivales de alto nivel, como a Nodirbek Abdusattorov, de Uzbekistán, quien es número 12 del mundo y campeón mundial de ajedrez rápido 2021, consolidando su desempeño como un hito histórico para México y Latinoamérica.

Para los octavos de final, Martínez Alcántara se medirá al ganador del duelo entre Nils Grandelius, de Suecia, y Pentala Harikrishna, de India, en un enfrentamiento que promete ser de alto nivel.

Eduardo Aguilar, coordinador de prensa de México Chess Talent, destacó que el desempeño del Gran Maestro refleja la preparación, fortaleza y mentalidad competitiva que México puede alcanzar en los escenarios más exigentes del mundo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T142753_632_2024ed8322
Denuncian posible negligencia en muerte de Blanca Martínez
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T115740_916_3b09f5230b
Retiran visa de alcalde de San Luis Río Colorado al cruzar a EUA
eua_mexico_intervencion_576d82f76d
Descarta Presidencia por completo intervención militar de EUA
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T143052_294_6e3b9d147a
Efectúan 'Macrosimulacro' para evaluar riesgos en Altamira
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T142753_632_2024ed8322
Denuncian posible negligencia en muerte de Blanca Martínez
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T140812_229_b74fbed664
Urgen reglas claras para destrabar inversiones: Andrés Mijes
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×