Josh Kerr rompe récord mundial de la milla tras 27 años

Después de cruzar la meta y confirmar que había cumplido su objetivo, Kerr celebró con una vuelta de honor ante un London Stadium entregado

El británico Josh Kerr escribió un nuevo capítulo en la historia del atletismo al completar la milla en 3 minutos y 42.66 segundos, una actuación con la que derribó uno de los récords más longevos de las pruebas de pista durante la reunión de la Liga Diamante celebrada en Londres.

El corredor nacido en Edimburgo superó por 47 centésimas la marca de 3:43.13 que el marroquí Hicham El Guerrouj había establecido en Roma el 7 de julio de 1999.

Después de cruzar la meta y confirmar que había cumplido su objetivo, Kerr celebró con una vuelta de honor ante un London Stadium entregado.

Kerr asumió el ritmo en los últimos 600 metros

La carrera fue diseñada para atacar el récord mediante corredores encargados de marcar el paso y el apoyo del sistema luminoso instalado junto a la pista.

Cuando faltaban aproximadamente 600 metros, Kerr quedó al frente y sostuvo en solitario la velocidad necesaria para dejar atrás tanto al registro de El Guerrouj como al resto de sus competidores.

El estadounidense Yared Nuguse terminó segundo con 3:45.69, poco más de tres segundos detrás del británico, una diferencia que reflejó el dominio de Kerr en el cierre. El nuevo plusmarquista explicó que el ruido del público fue ensordecedor durante los últimos 110 metros y que, pese al desgaste, mantuvo el esfuerzo hasta observar el 3:42 en el cronómetro.

El “Proyecto 222” culmina con un récord mundial

La búsqueda de la marca formó parte del denominado “Proyecto 222”, llamado así por el objetivo de correr la milla en 222 segundos.

Kerr orientó buena parte de su preparación hacia esta competencia, considerada una de sus principales metas en una temporada sin Juegos Olímpicos ni campeonato mundial al aire libre.

El resultado también significó un avance importante en su rendimiento personal, pues su mejor tiempo anterior era de 3:45.34, conseguido en 2024. En Londres redujo esa marca por 2.68 segundos y confirmó su capacidad para sostener un ritmo promedio cercano a los 56 segundos por vuelta.

La milla vuelve a tener un récord británico

Aunque la milla no forma parte del programa de los Juegos Olímpicos ni de los campeonatos mundiales, conserva un lugar especial en la historia del atletismo. Su relevancia creció en 1954, cuando el británico Roger Bannister se convirtió en el primer hombre que recorrió la distancia en menos de cuatro minutos.

Con su actuación en Londres, Kerr se convirtió en el primer británico desde Steve Cram en 1985 que establece un récord mundial masculino de la milla. El logro se suma a una trayectoria que incluye el campeonato mundial de los 1,500 metros en 2023, el bronce olímpico de Tokio y la medalla de plata obtenida en París 2024.

La nueva marca deberá completar el proceso habitual de ratificación, pero el cronómetro ya colocó a Josh Kerr como el hombre más rápido de la historia en la milla, desplazando finalmente un registro que permaneció intacto durante 27 años.