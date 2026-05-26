Arrestan a Josh Jacobs por presunta violencia doméstica
El jugador enfrenta cinco acusaciones, entre ellas agresión, daños a la propiedad, alteración del orden público, estrangulamiento y asfixia
- 26
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Mayo
2026
El corredor de los Green Bay Packers, Josh Jacobs, fue arrestado este martes en Wisconsin por diversos cargos relacionados con presunta violencia doméstica.
El jugador ingresó a la cárcel del condado de Brown y enfrenta cinco acusaciones, entre ellas agresión, daños a la propiedad, alteración del orden público, estrangulamiento y asfixia, así como intimidación de una víctima.
De acuerdo con el Departamento de Policía de Hobart-Lawrence, los hechos se remontan al sábado por la mañana, cuando oficiales acudieron a atender un presunto altercado en el que habría estado involucrado el jugador de la NFL.
Sin embargo, Jacobs no fue detenido sino hasta este martes.
Josh Jacobs en serios problemas… 😖 pic.twitter.com/POxyKO7TZh— Primero y Diez (@Primeroydiez) May 26, 2026
El jefe de policía, Michael Renkas, confirmó que las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.
Los abogados del corredor, David Chesnoff y Richard Schonfeld, aseguraron mediante un comunicado que su cliente “niega rotundamente las acusaciones”.
Ambos defensores también representaron a Jacobs en 2021, cuando fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.
La NFL informó que ya tiene conocimiento del caso y confirmó que estableció contacto con la organización de Green Bay.
Hasta el momento, los Packers declinaron emitir comentarios públicos sobre la situación legal de su jugador.
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