Arrestan a Josh Jacobs por presunta violencia doméstica

El corredor de los Green Bay Packers, Josh Jacobs, fue arrestado este martes en Wisconsin por diversos cargos relacionados con presunta violencia doméstica.

El jugador ingresó a la cárcel del condado de Brown y enfrenta cinco acusaciones, entre ellas agresión, daños a la propiedad, alteración del orden público, estrangulamiento y asfixia, así como intimidación de una víctima.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Hobart-Lawrence, los hechos se remontan al sábado por la mañana, cuando oficiales acudieron a atender un presunto altercado en el que habría estado involucrado el jugador de la NFL.

Sin embargo, Jacobs no fue detenido sino hasta este martes.

Josh Jacobs en serios problemas… 😖 pic.twitter.com/POxyKO7TZh — Primero y Diez (@Primeroydiez) May 26, 2026

El jefe de policía, Michael Renkas, confirmó que las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Los abogados del corredor, David Chesnoff y Richard Schonfeld, aseguraron mediante un comunicado que su cliente “niega rotundamente las acusaciones”.

Ambos defensores también representaron a Jacobs en 2021, cuando fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

La NFL informó que ya tiene conocimiento del caso y confirmó que estableció contacto con la organización de Green Bay.

Hasta el momento, los Packers declinaron emitir comentarios públicos sobre la situación legal de su jugador.

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