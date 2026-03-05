Receptor DJ Moore será nuevo jugador de los Bills de Buffalo

Los Buffalo Bills reforzarán su ofensiva para la temporada 2026 de la NFL tras concretar un intercambio con los Chicago Bears para adquirir al receptor abierto DJ Moore, uno de los jugadores más productivos de la liga en los últimos años.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el acuerdo contempla que Buffalo reciba al receptor junto con una selección de quinta ronda del Draft 2026, mientras que Chicago obtendrá una selección de segunda ronda del mismo proceso. El movimiento se hará oficial cuando inicie el nuevo año de la NFL la próxima semana.

Buffalo refuerza su ofensiva para apoyar a Josh Allen

La llegada de DJ Moore responde a la necesidad de los Bills de sumar un receptor confiable para el mariscal de campo Josh Allen, quien en los últimos años ha buscado nuevas armas ofensivas para fortalecer el ataque aéreo del equipo.

El receptor de 28 años cuenta con experiencia como objetivo principal en ofensivas de alto volumen y su incorporación busca convertirlo en una de las principales opciones del juego por pase de Buffalo.

Además, el movimiento reunirá nuevamente al jugador con el entrenador Joe Brady, con quien coincidió durante su etapa con los Carolina Panthers, donde registró algunas de las temporadas más productivas de su carrera.

Las estadísticas de DJ Moore en la NFL

Seleccionado en la primera ronda del Draft 2018 con el pick número 24, Moore ha construido una trayectoria sólida como receptor abierto, destacando por su capacidad para generar yardas después de la recepción y su consistencia como titular.

Hasta la temporada 2025, el jugador acumula en su carrera:

608 recepciones

8,213 yardas por recepción

41 touchdowns

131 partidos disputados

Durante la campaña 2025 con los Bears registró:

50 recepciones

682 yardas

6 touchdowns

17 partidos jugados

Una de sus mejores temporadas fue en 2023, cuando superó las mil yardas con 96 recepciones, 1,364 yardas y ocho anotaciones, consolidándose como uno de los receptores más efectivos de la liga.

Nuevo capítulo en Buffalo

Con su llegada a los Bills, Moore inicia una nueva etapa en su carrera dentro de la AFC Este, donde se espera que tenga un papel clave en la ofensiva del equipo.

La franquicia apuesta a que su experiencia y producción ofensiva puedan ayudar a fortalecer el ataque aéreo y mantener a Buffalo como uno de los contendientes en la Conferencia Americana rumbo a la temporada 2026.

