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Sultanes vence 10-5 sobre Algodoneros y asegura la serie

Monterrey no bajó el ritmo y en la quinta entrada sumó una más con sencillo de Josh Lester, aunque Laguna respondió con una carrera en la parte baja

  • 19
  • Abril
    2026

Los Sultanes de Monterrey confirmaron su buen arranque en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol al imponerse 10-5 a los Algodoneros de Unión Laguna en el Estadio de la Revolución, resultado con el que aseguraron su primera serie del año gracias a una ofensiva encendida y una sólida apertura de Manuel Urías.

La novena regiomontana volvió a mostrar poder con el madero al conectar 14 imparables, destacando la actuación del receptor Ricardo Genovés, quien firmó una noche clave en la victoria.

El ataque de Monterrey tuvo como protagonista a Genovés, quien se fue de 5-4, con cuatro carreras producidas y tres extrabases, siendo determinante en los momentos importantes del juego.

También brilló Raimel Tapia, que aportó tres carreras impulsadas y dos imparables, consolidando un lineup que respondió de principio a fin.

Desde la segunda entrada, Sultanes marcó el ritmo del encuentro con dobletes consecutivos de Ismael Alcántara y el propio Genovés para tomar ventaja de 2-0. Más adelante, en la cuarta, ampliaron la diferencia con otro extrabase del receptor y un imparable productor de Tapia.

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Rally clave y control del juego

Monterrey no bajó el ritmo y en la quinta entrada sumó una más con sencillo de Josh Lester, aunque Laguna respondió con una carrera en la parte baja.

Sin embargo, el momento que terminó por inclinar el juego llegó en la séptima entrada, cuando los visitantes armaron un rally de tres carreras. Genovés volvió a aparecer con batazo productor, Tapia empujó otra más con extrabase y Gustavo Núñez se sumó al ataque para ampliar la ventaja.

En la recta final, los Fantasmas Grises añadieron dos carreras más para poner tierra de por medio, nuevamente con Genovés produciendo y un elevado de sacrificio de Tapia que colocó el 10-0 momentáneo.

Los Algodoneros intentaron reaccionar en la parte final del encuentro. Dean Nevarez conectó cuadrangular en la séptima, mientras que en la novena Mason Martin pegó jonrón de dos carreras y Didi Gregorius impulsó una más.

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Pese a ese intento tardío, la ventaja construida por Monterrey fue suficiente para sellar el triunfo 10-5.

En el montículo, Manuel Urías fue clave al trabajar seis entradas de calidad, permitiendo solo una carrera y recetando dos ponches, actuación que le valió su primera victoria de la temporada.

La derrota fue para el abridor lagunero Ricardo Sánchez, quien no logró contener a la ofensiva regiomontana tras cuatro entradas de labor.

Sultanes arranca con poder y va por la barrida

Con este resultado, Monterrey presume un inicio contundente con 22 carreras y 29 imparables en sus primeros dos juegos, reflejo de un lineup que ha respondido desde el arranque de campaña.

Ahora, los Sultanes buscarán completar la barrida en Torreón este domingo a las 18:30 horas, con la oportunidad de cerrar una serie perfecta en su debut dentro de la temporada 2026.

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