Joven estudiante sube al podio en trote de aniversario regio

En el marco de la celebración del 429 aniversario de la Fundación de Monterrey, el pasado domingo 21 de septiembre se llevó a cabo su tradicional carrera en las distancias de 10K (10 kilómetros) y 5K (cinco kilómetros), donde se reunieron más de 2,500 a corredores de todas las edades en un ambiente de fiesta deportiva.

El evento que tuvo como escenario las principales calles y avenidas del primer cuadro de la ciudad capital de Nuevo León, dio inicio a temprana hora del día, rompiendo con la tranquilidad habitual de los domingos regiomontanos.

La emoción de la competencia se vivió desde el disparo de salida, hasta el momento de subir al podio, donde la joven universitaria Joyce Galilea García Ontiveros de tan solo 15 años reconocida por su entrega, disciplina y determinación, peleo palmo a palmo con la experimentada corredora Angélica Mojica Hernández quien con su tiempo de 20 minutos y 33 segundos logró el primer lugar de la competencia 5K, dejando en el segundo sitio a la representante de la Preparatoria 2 con marca de 23 minutos y 10 segundos.

Luego de esta carrera, Joyce García, continuará su preparación rumbo a las competencias inter-preparatorias UANL de atletismo dentro en la prueba de 1,000 metros caminata, así como a la edición 46 del tradicional Trote Vaquero a celebrarse en el mes de octubre próximo.

Cabe mencionar que la joven estudiante a pesar de su corta edad, poco a poco se ha ido abriendo paso dentro del atletismo dentro del Club Gacelas y Alces con sede en las instalaciones de la Unidad Deportiva Monterrey 400 bajo la dirección técnica de Enrique Del Castillo Rodríguez participando en competencias escolares, estatales y regionales.

Con información de Joys Galilea García Ontiveros

