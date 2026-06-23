Obtiene Bruno Carrillo primer lugar en Olimpiada del Conocimiento

Su formación bajo el método Montessori y su interés por el aprendizaje fueron clave; el joven aspira a ser médico cirujano

La ciudad de Reynosa continúa siendo semillero de estudiantes destacados en competencias académicas. En esta ocasión, Bruno Carrillo Jaramillo, alumno de sexto grado de primaria, obtuvo el primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento Infantil.

Gracias a este logro, el estudiante se convirtió en el único representante de la frontera de Tamaulipas en obtener una beca económica que le permitirá continuar con su preparación académica durante toda la secundaria.

"Es una beca que se da en efectivo y se brinda mensualmente durante toda la secundaria. Eran dos fases; en la primera fue con tres materias: lenguajes, matemáticas y ciencias, y en la segunda etapa, lenguaje y matemáticas", explicó Bruno Carrillo Jaramillo.

Para alcanzar este reconocimiento, Bruno participó en una competencia en la que contendieron más de 50 mil alumnos de sexto grado de primaria provenientes de distintas regiones del estado.

Conforme avanzó el proceso, el estudiante fue superando cada una de las etapas eliminatorias hasta convertirse en el ganador de la beca, un resultado que ha llenado de orgullo a su familia.

"A él siempre le han gustado. Es un niño muy curioso; a Bruno siempre le ha gustado leer, ver videos de ciencia, de matemáticas avanzadas. Todo esto a él le ha gustado mucho y estamos muy contentos, muy orgullosos de él y muy agradecidos con la institución", expresó su madre, Rosa Ahide Jaramillo Guzmán.

Detrás de este logro también se encuentra la filosofía Montessori, método educativo que despertó en Bruno el interés por las matemáticas, la ciencia y el aprendizaje.

Sus padres consideran que este procedimiento académico ha sido fundamental en su formación y recomiendan este modelo educativo a otras familias que buscan fortalecer las habilidades de sus hijos.

"Es algo que a él le gusta mucho. Él dice que con ese método avanza a su ritmo, le gustan mucho los materiales con los que está trabajando y la maestra lo apoya mucho. Ella desde un principio vio el talento y dijo: 'Aquí hay talento y vamos a aprovecharlo'", comentó Rosa Ahide Jaramillo Guzmán.

Para Bruno, el respaldo de sus padres, compañeros de clase y maestros ha sido clave para mantenerse enfocado en sus metas académicas y seguir desarrollando su potencial.

El joven estudiante aseguró que continuará preparándose para alcanzar sus objetivos profesionales y contribuir a la sociedad a través de la carrera que desea ejercer en el futuro.