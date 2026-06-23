Mesero deja su empleo tras agresión del alcalde de El Carmen

Tras la agresión de Gerardo de la Maza hacia un mesero de "Tacos Focos Amarillos", el local dio a conocer que el joven dejó de prestar sus servicios en el lugar

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Luego de la agresión del alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, hacia un mesero en San Pedro, el personal de la taquería "Tacos Focos Amarillos" dio a conocer que, a raíz del impacto del altercado, el joven Giovani dejó de prestar sus servicios en el lugar desde el día del incidente.

De acuerdo con los testimonios del personal, la situación los tomó por sorpresa, ya que ni Giovani ni el resto de los empleados se dieron cuenta ese día de que el cliente en cuestión era un alcalde.

Sin embargo, los trabajadores que presenciaron los hechos afirmaron de manera contundente que el edil sí venía en estado inconveniente y con una actitud totalmente hostil.

“Un comportamiento mal, se dirigió a mi compañero agresivamente; nosotros atendemos bien, pero él sobrepasó”, expresó Raúl Cruz, empleado de Tacos Focos Amarillos.

Este lunes quedó en evidencia el alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, tras viralizarse un video donde agrede físicamente a un mesero en San Pedro. Al funcionario le bastó que no le tomaran la orden de inmediato para reaccionar con violencia y sujetar al empleado por el cuello, en un altercado registrado la madrugada del pasado 15 de junio a las 00:55 horas.

Los compañeros de trabajo del joven agredido salieron en su defensa y señalaron que Giovani actuó de manera correcta al atender a De la Maza, priorizando la calma a pesar de las provocaciones físicas y verbales.

Ayer quedó en evidencia el alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, tras viralizarse un video donde agrede físicamente a un mesero en San Pedro.

Al funcionario le bastó que no le tomaran la orden de inmediato para reaccionar con violencia y sujetar al empleado por el cuello, en un altercado registrado la madrugada del pasado 15 de junio a las 00:55 horas.

“De una manera correcta, porque bien pudo actuar de una manera agresiva. Él (su compañero) también (pudo) haberlo agarrado y golpeado, pero el comportamiento de mi compañero fue muy respetuoso hacia el alcalde”, dijo Yolotzi Monserrat, quien también labora en el establecimiento, ubicado en San Pedro.

“Entró (el alcalde) agresivamente y le gritoneó, lo empujó y se venía con su familiar y también reaccionó de una manera muy mal”.

Narraron que el problema se dio antes, cuando la familia del alcalde no se decidía por la cena que iban a solicitar.

“Creo que no se decidían por tomar la orden y mi compañero les dijo que ahorita regresaban porque también ya iban a cerrar cocina”, agregó Yolotzi.

“(Giovani) optó por atender más mesas y fue cuando él (alcalde) entró; creo que querían ya tomar la orden, pero ya habían cerrado cocina y entonces ya fue cuando entró el alcalde con su hija”.

El mayor temor para los empleados no solo fue la actitud agresiva del alcalde, sino que los guaruras entrarán al establecimiento y amagarán con enfundar el arma, como se aprecia en el video que circuló en redes sociales.

“Si la agarró (el arma) dije: ‘Se va a descontrolar esto”, manifestó Cruz.

El Horizonte constató que algunas personas llegaron al establecimiento para solicitar información del empleado con el fin de apoyarlo legalmente.