Juan Fernando, torero regiomontano… ¡ilusionado a tope!

Con un entusiasmo y una ilusión desbordada se manifestó en entrevista exclusiva para El Horizonte el “ciclón regiomontano” Juan Fernando González, quien encabeza el cartel de este domingo en la Monumental Monterrey “Lorenzo Garza” y en el que partirá plaza junto con el diestro español que hará su debut en esta plaza y en México y torero de puerta grande, Borja Jiménez y el diestro moreliano Isaac Fonseca, quienes lidiarán un precioso y fino encierro de la ganadería norteña de El Charco, propiedad del ingeniero Gerardo Garza González.

“Me siento con mucha ilusión después de ser uno de los triunfadores de la temporada pasada al cortar tres orejas, me siento muy contento y entusiasmado de que la empresa de la Monumental me haya tomado en cuenta para este cartel tan importante porque vienen dos toreros que viven un gran momento y triunfadores sin duda, Borja Jiménez, un torero de puerta grande de Madrid con una campaña muy exitosa, e Isaac Fonseca, un gran triunfador que ha representado nuestro país en España y que pasa por un gran momento en su carrera”, comentó el diestro regiomontano.

“Este cartel me hace ilusión cada vez más porque son toreros que aprietan y eso me compromete más como torero porque triunfar a lado de ellos con este corridón de toros que ha enviado el ganadero Gerardo Garza, es un plus porque lo que yo haga al lado de ellos a estos torazos, repercutirá en el universo taurino”, sentenció el coleta.

“Este cartel es de los compromisos y de las oportunidades que quiero y que mi carrera necesita,” indicó el espada porque a pesar de haber estado en la madre patria los últimos tres años, el regiomontano solamente ha toreado en el campo bravo español a puerta cerrada y en tentaderos donde poco a poco se ha abierto las puertas en esta difícil profesión con importantes ganaderos y toreros que pronto lo podrán ayudar a regresar para probar suerte.

Al dedicarse al 100 por ciento a su profesión el regiomontano taurinamente hablando está como navaja de rasurar, sin embargo, en su preparación para esta corrida, ha tenido la oportunidad de tentar en las ganaderías de Golondrinas y la ganadería El Charco.

“Este domingo será un parte aguas para mi carrera, porque en mi caso aun me falta mucho camino por recorrer y aún me falta pisar muchas plazas de toros como la de Aguascalientes, Guadalajara, León, Irapuato, Juriquilla, puras plazas de primera y estas igual que la Monterrey, son importantes en el mundo del toro y te catapultan, por ello la importancia de esta corrida del domingo para mi carrera porque si triunfamos fuerte, podríamos abrir las puertas de estas plazas”, indicó el diestro de 15 años de alternativa.

“Desde el 2022 todas mis corridas, incluso hasta en Colombia, me he venido tocando pelo de todas ellas y yo creo que en mi situación, no debo aflojar y tengo que triunfar tarde tras tarde para abrir esas puertas que me faltan y ganarme un sitio en el mundo de los toros y aunque hoy, no tengo una fecha segura después del domingo, si triunfamos fuerte en la Monumental, el panorama puede cambiar a nuestro favor”, señaló ilusionado el diestro regiomontano.

“Disfruto mucho mi profesión, le tengo un gran respeto y un gran amor a la profesión, al toro y al público y todos los momentos que vivo dentro y fuera de la plaza, los disfruto con mucha torería y eso se refleja en todo lo que hacemos en el ruedo porque lo que hacemos lo ejecutamos con mucho sentimiento y deseos de agradar”, agregó el espada.

“Y aunque no me gusta expresarme antes de un compromiso, esta ocasión sí puedo decirle al público regiomontano que de mi parte este domingo pueden esperar mi entrega total en el redondel, no me voy a dejar nada en “el hubiera” porque soy un torero de verdad que quiere salir adelante”, recalcó el diestro nicolaíta.

Agradecido por siempre con el matador Eloy Cavazos, el diestro expresó gratitud para quien ha sido su maestro desde los 10 años, “llevamos una relación muy bonita de amigos, de maestro, siempre él ha estado cerca de mi y yo de él, hasta en los momentos en que me han tomado otros apoderados, siempre que me veo perdido regreso a él porque es donde yo nací, donde están mis bases y es donde siempre me aterrizo, el maestro siempre va estar conmigo y eso me hace sentirme muy orgulloso no solo en lo profesional sino en lo personal porque él ha participado para que sea un hombre de bien”, reconoció el diestro quien este domingo reaparece en la Monumental Monterrey.

Las localidades para esta sensacional corrida se pueden conseguir en las taquillas de la plaza en horarios de 11:00 a 14:00 horas, y de 15:00 a 19:00 horas y por el sistema de superboletos.com.

