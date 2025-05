Mánager de Oasis descarta un nuevo álbum y más giras

El mánager de Oasis, Alec McKinlay, confirmó en una entrevista con Music Week que no hay planes para un nuevo álbum de la banda ni para más giras después de la actual reunión.

Según McKinlay, esta gira, que comienza el 4 de julio de 2025 en Cardiff, Gales, es "prácticamente la última vez" que los fans podrán ver a Oasis en vivo.

“Esta será prácticamente la última, como Noel dejó claro a la prensa. Es una oportunidad para que los fans que no han visto a la banda los vean, o al menos para algunos de ellos”, comentó McKinlay a Music Week.

Esta declaración desmiente rumores previos, incluidos comentarios de Liam Gallagher en redes sociales sobre un supuesto álbum "ya terminado", que luego aclaró fueron una broma.

La banda se enfocará en su tour mundial, con fechas en Reino Unido, Irlanda, América del Norte, América del Sur, Asia y Australia, pero no se espera nuevo material ni futuras giras.

La gira Oasis Live '25 es la reunión de la banda británica Oasis, liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, tras 16 años de separación.

Anunciada el 27 de agosto de 2024, marca su regreso a los escenarios desde 2009 y coincide con el 30.º aniversario de su álbum debut, Definitely Maybe, y el próximo aniversario de (What’s The Story) Morning Glory?, en 2025.

Liam Gallagher confirmó que ya está definido el setlist del próximo espectáculo.









