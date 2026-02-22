Juego México-Islandia no cambiaría de sede tras hechos violentos

Después de los hechos violentos que se presentaron este domingo, la Liga MX no cambiariá la sede para el amistoso de este miércoles entre México e Islandia.

Y es que, pese a los bloqueos en carreteras y las suspensiones y retardos de vuelos en diferentes aeropuertos de la República, la tarde de este domingo se reportó la llegada de diferentes jugadores nacionales para la concentración del Tri.

¡LOS PRIMEROS EN LLEGAR! 🫡



Así llegan los jugadores de Chivas a la concentración de la Selección en Querétaro pic.twitter.com/HrPe08UA21 — MedioTiempo (@mediotiempo) February 22, 2026

Islandia ya trabaja en Querétaro

Por otro lado, la selección de Islandia ya se encuentra en Querétaro trabajando para el duelo, lo cual podría indicar que el partido no cambiará de sede.

Sin embargo, este domingo la Liga MX también suspendió algunos compromisos debido a los hechos violentos reportados en diferentes estados por el operativo en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", entre ellos el Clásico Nacional Femenil y el Querétaro vs. Juárez.

FMF no ha anunciado cambios

Hasta el momento, la Federación Mexicana de Futbol no ha mencionado nada relacionado con un cambio de sede para el primero de tres partidos amistosos previo a su participación en el Mundial 2026.

Después de este juego, la selección mexicana se enfrentará el próximo 28 de marzo a Portugal en lo que será la reinauguración del Estadio Azteca tras casi dos años de remodelaciones y tan solo tres días después, el 31 de marzo, jugará su último encuentro de preparación ante Bélgica.

