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Irán ya se encuentra en México tras su partido ante Nueva Zelanda

Pese a que iban a pasar la noche en EUA y posteriormente viajar, autoridades de Los Ángeles les indicaron que debían regresar a Tijuana al término del juego

  • 16
  • Junio
    2026

Irán está nuevamente en México.

Y es que, a menos de 24 horas de haber debutado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Nueva Zelanda en el Estadio Los Ángeles, la selección persa ya se encuentra en tierras aztecas, pese a que ya se tenía todo arreglado para que pasaran la noche en EUA y posteriormente regresar a México.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, esta medida no se tomó de un día para otro, pues, según las autoridades de Los Ángeles, esto forma parte de un plan del cual la delegación y directivos iraníes fueron informados desde antes de que se iniciara el torneo.

Sin embargo, se tenía contemplado que pasaran la noche para descansar y viajar al día siguiente, algo que no ocurrió.

De acuerdo con informes de jugadores y cuerpo técnico de la selección de Irán, se les informó poco después de terminado el juego contra Nueva Zelanda que tendrían que regresar a México.

Esta decisión causó reacciones de jugadores como del cuerpo técnico, quienes aseguraron que su país es la selección más oprimida del torneo.

Creo que nuestro equipo es quizá el más oprimido en la Copa del Mundo. "Ni siquiera nos dieron tiempo de recuperarnos", dijo el entrenador Amir Ghalenoei.

Esta información fue confirmada por Andrew Giuliani, quien forma parte del equipo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo; luego de ser entrevistado por la cadena CBS News y tras ser consultado sobre esta situación, se limitó a responder: "Deben irse la misma noche del partido".


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