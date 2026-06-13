Reciben a selección de Suecia con gran ambiente regio

En medio de guapangos y ambiente regiomontano, la selección de Suecia llegó este sábado a mediodía a la Sultana del Norte.

Y es que mañana domingo a las 20:00 horas, los suecos se medirán al combinado de Túnez en el Estadio Monterrey, en juego de fase de grupos del sector F.

Suecia salió hoy por la mañana, vía aérea a las 10:00 horas, de Dallas, y llegó aproximadamente a las 12:00 horas al aeropuerto internacional de Monterrey.

⚽ Así fue la llegada de la Selección de Suecia al hotel donde se hospedarán los jugadores en Monterrey.



Los suecos fueron recibidos por un grupo de aficionados regios y suecos.



📹: Samuel García pic.twitter.com/MEx2kyM9Eo — El Horizonte (@ElHorizontemx) June 13, 2026

De ahí, abordaron un autobús que los llevó a un hotel en San Pedro Garza García, donde ya los esperaban aficionados, medios de comunicación y el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Samuel les entregó sombreros norteños a cada uno de los integrantes de la delegación sueca.

Al llegar al hotel, los seleccionados comieron y enseguida se dirigieron al Estadio Monterrey para dar rueda de prensa.

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