Julián Araujo será baja indefinida con el Bournemouth por lesión

Julián Araujo sufrió una lesión el pasado fin de semana en los últimos minutos del partido en donde el Bournemouth enfrentó al Brentfod.

Este jueves el lateral mexicano fue operado con éxito y estará ausente de los terrenos de juego por un largo tiempo, pues su lesión fue en el tendón de la corva izquierdo, la cual fue anunciada por su equipo en un comunicado, en el cual detallaron que Araujo se tuvo que someter a una intervención quirúrgica.

We can confirm that @julian__araujo has today undergone a successful surgical procedure to repair his left hamstring.



Everyone is with you in your rehab, Julian ❤️