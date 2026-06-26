El delantero suma dos goles en la Copa del Mundo y está a una anotación de convertirse en el segundo máximo goleador de la Selección Mexicana

Inicio / Deportes / Julián Quiñones va por récord del 'Matador' Hernández en Mundial

Julián Quiñones llegó a la Copa del Mundo rodeado de expectativas y, hasta ahora, ha respondido con goles y actuaciones que lo colocan entre los jugadores más importantes de la Selección Mexicana.

El delantero colombiano naturalizado mexicano suma dos anotaciones en el torneo, marcadas frente a Sudáfrica y República Checa, y buscará ampliar su cuenta en los dieciseisavos de final para acercarse al récord de Luis "Matador" Hernández, quien convirtió cuatro goles en Francia 1998, la mejor marca de un futbolista mexicano en una sola Copa del Mundo.

Con sus dos tantos, Quiñones ya igualó el registro alcanzado por futbolistas como Jared Borgetti, Luis García, Ricardo Peláez, Omar Bravo, Alberto García Aspe, Fernando Quirarte, Javier Valdivia y Manuel Rosas.

Si vuelve a marcar, se convertirá en el segundo máximo goleador de México en una misma edición mundialista.

Mucho más que goles

Más allá de su capacidad para definir, Quiñones se ha convertido en un futbolista indispensable para Javier Aguirre gracias a su despliegue físico y compromiso táctico.

El atacante destaca por su presión constante sobre la salida del rival, su apoyo defensivo por la banda izquierda y su capacidad para recuperar balones.

De acuerdo con estadísticas oficiales de la FIFA, lidera a la Selección Mexicana con 115 presiones defensivas y encabeza otras siete categorías individuales, reflejo de su influencia en el funcionamiento colectivo del equipo.

"Julián es un chico humilde al que le gusta escuchar. Tuvo un año fantástico en su liga y ha encontrado mucha seguridad en su posición porque trabaja bien tanto hacia atrás como hacia adelante; es sumamente solidario. No tengo más que palabras de elogio para él", destacó el técnico Javier Aguirre.

El rendimiento del delantero también representa un giro respecto a los cuestionamientos que existían cuando emigró al futbol de Arabia Saudita para jugar con Al Qadsiah.

Meses atrás, el propio Aguirre había minimizado el nivel competitivo de esa liga al explicar el llamado del atacante.

Sin embargo, Quiñones respondió con resultados: terminó como campeón goleador del campeonato saudí con 33 anotaciones, superando incluso a Cristiano Ronaldo, quien finalizó con 28.

Su desempeño lo convirtió en el primer máximo goleador de una liga extranjera que representa a México en un Mundial desde que Hugo Sánchez llegó a México 1986 tras brillar con el Real Madrid.

Los naturalizados también hacen historia

El Mundial también ha marcado un cambio en la aportación de jugadores naturalizados a la Selección Mexicana.

Antes de esta edición, Antonio Naelson "Sinha" era el único futbolista naturalizado que había anotado con el Tri en una Copa del Mundo, durante Alemania 2006.

Ahora, tanto Julián Quiñones como Álvaro Fidalgo ya lograron estrenarse como goleadores mundialistas con la camiseta mexicana.

"Álvaro también es un chico que decidió competir por el país y los dos encontraron ya el gol. Son parte de un grupo de futbolistas con una idea clara de juego y un compañerismo que supera la media", afirmó Aguirre.

La historia continúa en octavos

Quiñones tendrá una nueva oportunidad de seguir escribiendo su nombre en la historia de la Selección Mexicana cuando el Tri dispute la ronda de dieciseisavos de final el próximo martes.