Julián Quiñones renueva con Al-Qadisiya hasta 2029

El futuro de Julián Quiñones está en Arabia.

Después de firmar la mejor temporada de su carrera a nivel individual, el delantero mexicano renovó su contrato con el Al-Qadisiya hasta el año 2029.

La extensión del vínculo fue anunciada mediante un video difundido en las redes sociales tanto del club como del propio jugador, confirmando así que Quiñones permanecerá tres años más en el futbol saudí.

Quiñones fue campeón de goleo en Arabia Saudita

Durante las 34 jornadas de la temporada 2025/26, el atacante mexicano registró un impresionante total de 33 goles, cifra con la que se convirtió en el campeón de goleo de la liga.

Con un promedio prácticamente de un tanto por partido, “La Pantera” firmó la campaña más productiva de su trayectoria profesional y se consolidó como una de las grandes figuras del campeonato.

🔊 Julian Quiñones logra el título de goleo en la #SaudiProLeague.



🇲🇽 Julian Quiñones ( 33 )

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Iván Toney ( 32 )

🇵🇹 Cristiano Ronaldo ( 28 )

🇨🇴 Roger Martínez ( 23 )

🇵🇹 Joao Félix ( 20 )



pic.twitter.com/SXYlQfsKbv — Soccer Arena 🇲🇽 (@JGSands_) May 21, 2026

La efectividad del delantero fue clave para el desempeño del Al-Qadisiya durante la temporada, convirtiéndose en referente ofensivo del equipo saudí.

Quiñones ya reportó con la Selección Mexicana

Mientras se hacía oficial su renovación, Julián Quiñones arribó a la concentración de la Selección Mexicana acompañado de Álvaro Fidalgo.

Ambos futbolistas ya trabajan bajo las órdenes del cuerpo técnico del Tri como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026, torneo que iniciará en menos de un mes.

La continuidad de Quiñones en Arabia llega en uno de los mejores momentos de su carrera, tanto por su rendimiento goleador como por su consolidación dentro del combinado nacional.

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