Julio César Chávez comparte encuentro con la selección mexicana

A pocos días del arranque de la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana recibió la visita de una de las máximas figuras en la historia del deporte nacional. Julio César Chávez convivió con el plantel dirigido por Javier Aguirre en el Centro de Alto Rendimiento, donde compartió experiencias sobre presión, disciplina y éxito en escenarios de máxima exigencia.

La presencia del excampeón mundial formó parte de una estrategia impulsada por el cuerpo técnico para fortalecer el aspecto mental del equipo que tendrá la responsabilidad de representar a México como anfitrión de la justa internacional.

Lejos de una visita protocolaria, Chávez sostuvo una charla directa con los futbolistas, en la que los invitó a asumir el reto con personalidad y a no conformarse con metas limitadas dentro del torneo.

El mensaje: pensar más allá de las barreras históricas

Uno de los momentos más destacados de la convivencia fue cuando el legendario boxeador habló sobre la importancia de creer en objetivos más ambiciosos y competir sin complejos ante cualquier rival.

Chávez compartió experiencias de su carrera profesional, marcada por peleas bajo una enorme presión mediática y por la responsabilidad de representar a México en los escenarios más importantes del boxeo mundial.

Su mensaje estuvo enfocado en la confianza, la fortaleza mental y la capacidad de responder cuando las expectativas son mayores, una situación que la Selección Mexicana enfrentará durante el Mundial que se celebrará en territorio nacional.

"No bajen los brazos y sueñen en grande", fue uno de los mensajes que compartió con los jugadores durante la reunión.

Convivencia entre figuras del deporte mexicano

La reunión incluyó momentos de convivencia entre los futbolistas y el histórico campeón mundial. Jugadores como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez y Santiago Giménez participaron en dinámicas recreativas de boxeo junto a Chávez, quien incluso compartió algunos ejercicios con los seleccionados.

Además, el exboxeador entregó guantes autografiados a integrantes del plantel y recibió una camiseta personalizada de la Selección Mexicana con su apellido y el número 26.

En el encuentro también estuvieron presentes Mauricio Sulaimán, Rafael Márquez, Duilio Davino, integrantes del cuerpo técnico y directivos de la Federación Mexicana de Futbol.

Aguirre apuesta por fortalecer la mentalidad del grupo

La visita de Chávez forma parte de una serie de encuentros organizados durante la concentración mundialista del Tri, en los que Javier Aguirre ha buscado acercar a los jugadores con referentes históricos del deporte mexicano.

La intención es que el grupo escuche experiencias de atletas que enfrentaron la presión de competir al más alto nivel y que lograron construir carreras exitosas representando al país.

Con el debut mundialista cada vez más cerca, la Selección Mexicana continúa afinando detalles dentro y fuera de la cancha. Mientras el cuerpo técnico trabaja en el aspecto futbolístico, figuras como Julio César Chávez aportan un componente distinto: la experiencia de quien sabe lo que significa cargar con las expectativas de todo un país y responder en los momentos decisivos.

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