Liga MX Femenil cambia de formato para el Apertura 2026

A partir del 31 de julio desaparecerá la tabla general y los 18 equipos serán divididos en dos grupos de nueve clubes. Cada escuadra disputará 14 partidos

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La Liga MX Femenil cambiará por completo su sistema de competencia a partir del Apertura 2026.

El torneo, que arrancará el próximo 31 de julio, dejará atrás el formato de tabla general para dar paso a una estructura basada en grupos, una modificación que transformará la manera en que se disputa la fase regular y se definen los equipos clasificados a la Liguilla.

La principal novedad será la desaparición de la clasificación general. En lugar de competir todos contra todos, los 18 clubes serán divididos en dos sectores de nueve equipos, donde la pelea por los boletos a la fase final se concentrará dentro de cada grupo.

Así quedaron definidos los grupos

La nueva distribución dejó enfrentamientos atractivos y rivalidades históricas dentro de los mismos sectores.

Grupo A

Tigres

Rayadas

Toluca

Cruz Azul

FC Juárez

Atlético de San Luis

Querétaro

Atlante

Santos

Este sector reúne a dos de los clubes más dominantes en la historia reciente del futbol femenil mexicano: Tigres y Rayadas, equipos que han protagonizado varias finales y disputan una de las rivalidades más importantes de la liga.

Grupo B

América

Chivas

Pachuca

Pumas

Tijuana

León

Atlas

Puebla

Necaxa

En este grupo destaca la presencia de América y Chivas, dos de las instituciones más populares del país, que ahora compartirán sector durante toda la fase regular.

Menos partidos y un calendario más compacto

El nuevo formato también reducirá la cantidad de encuentros que disputarán los clubes durante la temporada.

Cada equipo jugará un total de 14 partidos:

Ocho encuentros contra rivales de su mismo grupo.

Seis partidos ante equipos del sector contrario.

Con ello, la liga busca disminuir la carga física de las futbolistas y evitar las jornadas dobles que se volvieron frecuentes en torneos anteriores.

Además, el ajuste permitirá una mejor organización logística para los clubes, reduciendo costos de traslado y facilitando la planeación deportiva durante el semestre.

Otro de los objetivos del nuevo sistema es armonizar el calendario de la Liga MX Femenil con las fechas FIFA y los compromisos internacionales.

La reorganización permitirá que los clubes enfrenten menos complicaciones cuando las jugadoras sean convocadas por la Selección Mexicana Femenil o participen en competencias internacionales.

Desde hace varias temporadas, los equipos habían manifestado la necesidad de contar con un calendario más flexible para evitar saturación de partidos y reducir riesgos de lesiones.

Así se definirá a las clasificadas a la Liguilla

La modificación también cambia el camino hacia la fase final. Con la eliminación de la tabla general, ya no clasificarán las ocho mejores escuadras del campeonato.

A partir del Apertura 2026 avanzarán directamente a la Liguilla:

Los cuatro mejores equipos del Grupo A.

Los cuatro mejores equipos del Grupo B.

De esta forma se mantendrá una fase final con ocho clubes, pero ahora la clasificación dependerá exclusivamente del rendimiento dentro de cada sector.

Cada punto tendrá mayor valor, ya que la pelea por los boletos será directa entre los integrantes del mismo grupo.