MLB: Justin Verlander regresa a Detroit por una temporada

Justin Verlander regresará a los Tigres de Detroit para su temporada número 21 en las Grandes Ligas, tras firmar un contrato por un año y 13 millones de dólares con la organización donde comenzó su carrera.

El veterano derecho, que cumplirá 43 años el próximo 20 de febrero, reforzará una rotación que también contará con Tarik Skubal y el recién incorporado Framber Valdez, en un claro movimiento de Detroit para pelear por el campeonato.

Una carrera histórica en Detroit

Durante sus primeras 13 temporadas con los Tigres, Verlander registró marca de 183-114 y efectividad de 3.49. En 2011 conquistó el premio Cy Young y fue nombrado Jugador Más Valioso de la Liga Americana tras una campaña dominante de 24-5 y 2.40 de efectividad.

En agosto de 2017 fue canjeado a los Astros de Houston, equipo con el que ganó la Serie Mundial ese mismo año y nuevamente en 2022. Ahora buscará un tercer anillo, esta vez con Detroit, franquicia que no conquista el título desde 1984.

A Tiger from 2005-2017, Justin Verlander is returning to Detroit for his 21st MLB season!

El acuerdo incluye 11 millones de dólares en pagos diferidos a partir de 2030.

Verlander acumula récord de 266-158 y efectividad de 3.32 en 555 aperturas en Grandes Ligas. Está empatado en el lugar 34 histórico en victorias (266) y ocupa el octavo puesto en ponches con 3,553, apenas detrás de Don Sutton (3,574).

Además de Detroit y Houston, el lanzador ha militado con los Mets de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.

El derecho viene de una temporada complicada con los Gigantes, donde terminó con marca de 4-11 y 3.85 de efectividad en 29 aperturas. Sin embargo, mostró una notable mejoría en la segunda mitad, registrando 2.60 de efectividad desde el 23 de julio hasta el final de la campaña.

Tras iniciar 0-8 y atravesar una lesión en el músculo pectoral derecho, Verlander logró ajustar su mecánica y limitó a sus rivales a promedio de .228 en sus últimas 13 salidas, permitiendo dos o menos carreras limpias en 10 de ellas.

“La primera mitad fue bastante difícil… pero es agradable poder darle la vuelta”, declaró el lanzador tras su última apertura de la temporada pasada.

En paralelo, los Tigres oficializaron el contrato de tres años y 115 millones de dólares con el zurdo dominicano Framber Valdez, quien puede rescindir después de 2027 y cuenta con incentivos ligados a premios como el Cy Young y el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial.





