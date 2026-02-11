Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26041702978269_0b5ac419a6
Deportes

MLB: Justin Verlander regresa a Detroit por una temporada

El tres veces Cy Young firmó por un año y 13 millones con los Tigres, equipo donde inició su carrera, en busca de otro título en MLB

  • 11
  • Febrero
    2026

Justin Verlander regresará a los Tigres de Detroit para su temporada número 21 en las Grandes Ligas, tras firmar un contrato por un año y 13 millones de dólares con la organización donde comenzó su carrera.

El veterano derecho, que cumplirá 43 años el próximo 20 de febrero, reforzará una rotación que también contará con Tarik Skubal y el recién incorporado Framber Valdez, en un claro movimiento de Detroit para pelear por el campeonato.

Una carrera histórica en Detroit

Durante sus primeras 13 temporadas con los Tigres, Verlander registró marca de 183-114 y efectividad de 3.49. En 2011 conquistó el premio Cy Young y fue nombrado Jugador Más Valioso de la Liga Americana tras una campaña dominante de 24-5 y 2.40 de efectividad.

En agosto de 2017 fue canjeado a los Astros de Houston, equipo con el que ganó la Serie Mundial ese mismo año y nuevamente en 2022. Ahora buscará un tercer anillo, esta vez con Detroit, franquicia que no conquista el título desde 1984.

El acuerdo incluye 11 millones de dólares en pagos diferidos a partir de 2030.

Verlander acumula récord de 266-158 y efectividad de 3.32 en 555 aperturas en Grandes Ligas. Está empatado en el lugar 34 histórico en victorias (266) y ocupa el octavo puesto en ponches con 3,553, apenas detrás de Don Sutton (3,574).

Además de Detroit y Houston, el lanzador ha militado con los Mets de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.

El derecho viene de una temporada complicada con los Gigantes, donde terminó con marca de 4-11 y 3.85 de efectividad en 29 aperturas. Sin embargo, mostró una notable mejoría en la segunda mitad, registrando 2.60 de efectividad desde el 23 de julio hasta el final de la campaña.

HA0qV1TaAAM629n.jfif

Tras iniciar 0-8 y atravesar una lesión en el músculo pectoral derecho, Verlander logró ajustar su mecánica y limitó a sus rivales a promedio de .228 en sus últimas 13 salidas, permitiendo dos o menos carreras limpias en 10 de ellas.

“La primera mitad fue bastante difícil… pero es agradable poder darle la vuelta”, declaró el lanzador tras su última apertura de la temporada pasada.

En paralelo, los Tigres oficializaron el contrato de tres años y 115 millones de dólares con el zurdo dominicano Framber Valdez, quien puede rescindir después de 2027 y cuenta con incentivos ligados a premios como el Cy Young y el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial.

G5uipx5XAAAeeox.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_11_at_1_40_32_AM_573d2222ac
'Sindicato no fue excluido de subasta de AHMSA': Ismael Leija
deportes_drake_maye_def8aafa42
Drake Maye no planea operarse el hombro por molestias
EH_DOS_FOTOS_3_1c4042c7e6
Michael Bay demanda a Cadillac F1 por supuesto plagio
publicidad

Últimas Noticias

restaurantes_nl_79ab16ea93
Restaurantes de NL esperan ventas por hasta $260 millones
juez_ordena_trump_retorno_venezolanos_cecot_1661574348
Ordenan a Trump regresar a venezolanos enviados por EUA a CECOT
chucky_fito_26a89b972d
Recapturan a Chucky en Ecuador; aliado del narcotraficante Fito
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
fuerza_aerea_mexicana_nuevo_leon_86146fbad5
Base Aérea N° 14 en NL celebra 111 años de Fuerza Aérea Mexicana
publicidad
×