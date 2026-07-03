Donald Trump recibe al campeón Justin Gaethje en el Despacho Oval

La victoria permitió al peleador estadounidense conquistar por primera vez el campeonato indiscutido de peso ligero de la UFC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes en el Despacho Oval al nuevo campeón de peso ligero de la UFC, Justin Gaethje, para celebrar la histórica victoria que consiguió hace dos semanas frente al hasta entonces invicto Ilia Topuria, en el combate estelar del evento UFC Freedom 250 celebrado en la Casa Blanca.

La reunión, en la que también estuvieron presentes los padres del peleador estadounidense, fue compartida por el propio mandatario a través de su red social Truth Social, donde calificó el combate como uno de los eventos deportivos con mayor audiencia en la historia reciente de la televisión.

Trump felicitó personalmente al nuevo campeón de la UFC

"Justin Gaethje acudió al Despacho Oval para celebrar, junto a sus padres, su gran victoria de hace dos semanas. Fue uno de los combates con mayor audiencia en la historia de la televisión, ¡y qué pelea fue!", escribió Trump en su publicación.

El mandatario también destacó que fue "un gran honor" recibir al peleador estadounidense, quien logró derrotar a un rival que llegaba invicto al combate y considerado por muchos como uno de los mejores libra por libra del mundo.

Las imágenes difundidas por la Casa Blanca muestran a Trump posando sonriente junto a Gaethje y sus familiares dentro de la Oficina Oval. En una de las fotografías también aparece la réplica del trofeo del Mundial de Clubes 2025 de la FIFA, exhibida en el recinto presidencial.

Gaethje conquistó el título en una noche histórica para la UFC

La visita del peleador ocurre apenas dos semanas después de la histórica cartelera UFC Freedom 250, celebrada el pasado 14 de junio en un octágono instalado en el jardín sur de la Casa Blanca, en lo que representó el primer evento deportivo profesional organizado en la residencia presidencial estadounidense.

Ante más de 4 mil 300 espectadores presentes y decenas de miles de aficionados congregados en zonas habilitadas en Washington, Gaethje protagonizó una de las mayores sorpresas del año al derrotar al hispano-georgiano Ilia Topuria, quien llegaba invicto a la pelea.

La victoria permitió al peleador estadounidense conquistar por primera vez el campeonato indiscutido de peso ligero de la UFC, después de varios intentos fallidos a lo largo de su carrera y tras haber sido campeón interino en dos ocasiones anteriores.

Una celebración ligada al aniversario 250 de Estados Unidos

La función fue concebida como uno de los eventos principales de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, cuyos festejos alcanzan este 4 de julio uno de sus momentos más importantes. La velada también coincidió con el cumpleaños número 80 de Donald Trump.

Durante el evento, Trump observó la cartelera desde primera fila acompañado por la primera dama, Melania Trump, y felicitó personalmente a Gaethje dentro del octágono tras la conclusión del combate, en una de las imágenes más emblemáticas de la historia reciente de la UFC.