Justin Gaethje vence a Paddy Pimblett y conquista título interino

Ambos peleadores cumplieron con la báscula, El peleador inglés Paddy Pimblett marcó 154 libras, mientras que Justin Gaethje marco 155 libras

  • 25
  • Enero
    2026

El primer evento del año de la UFC se celebró el día 24 de enero desde Las Vegas, Nevada, donde la pelea principal fue por el cinturón interino de peso ligero a 5 rounds.

 El título interino de peso ligero fue puesto en la línea de la división, ya que el campeón indiscutido Ilia Topuria había declarado que no iba a defender el cinturón hasta mediados del año por una lesión tras su ultima pelea en contra de Charles Oliveira en el mes de junio del 2025.

Justin Gaethje derrotó a Paddy Pimblett por decisión unánime y se coronó campeón interino de peso ligero de la UFC, tras protagonizar un combate intenso a cinco asaltos que encabezó la cartelera de UFC 324, disputada en Las Vegas.

El peleador estadounidense regresó al centro de la conversación en la división de las 155 libras con una actuación sólida, basada en presión constante, mayor volumen de golpeo y experiencia dentro del octágono.

Ambos peleadores cumplieron con la báscula, El peleador inglés Paddy Pimblett marcó 154 libras, mientras que Justin Gaethje marco 155 libras para esta forma oficializar el primer main event del 2026 de la Ultimate Fighting Championship.

Gaethje marca el ritmo desde el inicio

Desde el primer asalto, Gaethje tomó el control del combate al imponer su estilo agresivo, con combinaciones de boxeo y patadas bajas, logró frenar el seguimiento de Pimblett y limitar su movilidad, manteniéndose como el peleador más activo durante los intercambios.

Incluso durante el primer round Gaethje estuvo cerca de finalizar a Pimblett con un par de golpes que sacudieron al peleador inglés y que estuvo en cierto punto inconsciente dentro del octágono; sin embargo, Paddy se supo defender bien a los golpes recibidos y pudo resguardarse dentro de su guardia para minimizar el daño entrante.

El británico intentó responder con cambios de nivel y búsqueda de derribos, pero la defensa del estadounidense neutralizó la mayoría de esos intentos, evitando que el combate se trasladara de manera prolongada a la lona.

Resistencia de Pimblett y cierre en las tarjetas

A lo largo de los asaltos, Pimblett mostró un gran nivel cardiovascular, especialmente en los momentos finales del combate, no obstante, Gaethje mantuvo el control del ritmo y conectó los golpes más claros, lo que terminó inclinando la decisión de los jueces a su favor.

Tras cinco rounds, las tarjetas reflejaron una decisión unánime para Justin Gaethje, con un juez dictaminando 49-46 y los 2 jueces restantes calificaron 48-47, resultado que le permitió quedarse con el campeonato interino del peso ligero.

Panorama en la división ligera

Con este triunfo, Gaethje se convierte por segunda ocasión en su carrera como campeón interino de las 155 libras y se consolida nuevamente como uno de los principales contendientes de la división y se perfila para una eventual pelea de unificación cuando el campeón indiscutido Ilia Topuria regrese al octágono para disputar entre ambos quien será el próximo monarca de la división de las 155 libras.

Para Paddy Pimblett, la derrota representa un freno en su ascenso dentro de la UFC, aunque su desempeño competitivo lo mantiene como un nombre relevante en la categoría.

La división de las 155 libras suma así un nuevo capítulo, con un campeón interino que vuelve a colocarse en el centro del panorama rumbo a los próximos eventos estelares de la empresa.


