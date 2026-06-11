Katia Itzel debutará en Mundial FIFA™ con Países Bajos-Japón

La FIFA confirmó la primera designación de Katia Itzel García en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, convirtiéndola en la primera mujer mexicana que participa como integrante de un cuerpo arbitral en un Mundial varonil absoluto.

La silbante mexicana fue asignada para el encuentro entre Países Bajos y Japón, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos, que se disputará este domingo 14 de junio en el Estadio de Dallas.

Aunque no estará como árbitra central, Katia Itzel tendrá un papel relevante dentro del equipo arbitral al desempeñarse como cuarta árbitra en un partido que, en el papel, luce como uno de los más atractivos de la primera fecha mundialista.

La terna principal estará integrada por los estadounidenses Ismail Elfath como árbitro central, Corey Parker como primer asistente y Kyle Atkins como segundo asistente.

Cabe señalar que la presencia mexicana no terminará ahí. Sandra Ramírez también fue incluida en la designación oficial y fungirá como árbitra asistente de reserva para el mismo encuentro.

La participación de ambas representantes refleja el crecimiento que ha tenido el arbitraje femenino mexicano en los últimos años y su consolidación en competencias internacionales de alto nivel.

César Ramos espera su oportunidad

Mientras Katia Itzel ya tiene fecha para su estreno mundialista, otro de los representantes mexicanos continúa a la espera de su primera asignación.

Hasta el arranque del torneo, César Arturo Ramos Palazuelos aún no había sido designado para algún partido de la fase de grupos, aunque dentro del arbitraje internacional existe expectativa de que aparezca en encuentros de alto perfil.

El silbante mexicano disputa su tercera Copa del Mundo, una experiencia que lo mantiene entre los árbitros más reconocidos del continente.

Actualmente suma siete partidos dirigidos en Mundiales y se encuentra a solo uno de igualar la marca de Armando Archundia, quien ostenta el récord mexicano con ocho encuentros arbitrados en la máxima competencia del futbol.

A nivel internacional, la marca pertenece al uzbeko Ravshan Irmatov, quien acumuló 11 partidos mundialistas. Para alcanzar esa cifra, César Ramos necesitaría dirigir cuatro encuentros más durante la presente edición.

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