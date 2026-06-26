Katia Itzel hace historia en Mundial; presidenta reconoce hazaña

Claudia Sheinbaum reconoció el histórico debut de Katia Itzel García como la primera árbitra mexicana en dirigir un partido varonil de una Copa del Mundo

El histórico debut de Katia Itzel García como la primera árbitra mexicana en dirigir un partido varonil en una Copa del Mundo fue reconocido este viernes por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Afirmó que su designación representa un triunfo personal, pero también un paso más en la lucha por la igualdad de las mujeres dentro y fuera del deporte.

Subrayó que llegar a un escenario de esa magnitud exige años de preparación, evaluaciones y filtros, por lo que consideró que el nombramiento de la silbante mexicana tiene un significado especial.

"Imagínense lo que le costó a Katia. De por sí a un buen árbitro, para llegar a un partido del Mundial requiere muchísimos exámenes, tener que pasar distintos filtros. Ahora imagínense para una mujer ser árbitra de un partido de hombres", expresó.

También reconoció el trabajo de Sandra Ramírez, quien acompañó a García como árbitra asistente.

"Fue para ellas un esfuerzo extraordinario, porque es difícil llegar a ese nivel de competitividad", afirmó.

Para la mandataria federal, el nombramiento de ambas mexicanas trasciende el ámbito deportivo y simboliza el avance que han tenido las mujeres en espacios donde antes su participación era prácticamente impensable.

"Habla del esfuerzo personal, pero también de la reivindicación de las mujeres, que podemos ser lo que queramos ser", sostuvo.

Cabe señalar que Itzel hizo historia al dirigir el encuentro entre Túnez y Países Bajos, duelo correspondiente a la fecha 3 del Mundial 2026.

La silbante también se convirtió en la cuarta mujer en la historia en arbitrar un partido masculino en un Mundial, después de la francesa Stéphanie Frappart, la ruandesa Salima Mukasanga y la japonesa Yoshimi Yamashita, quienes debutaron en Qatar 2022.

Su actuación fue seguida por una audiencia estimada en 50 millones de espectadores en distintos continentes, de acuerdo con cálculos de la FIFA.

Sheinbaum defiende a Julieta Venegas

Durante la conferencia matuina, la mandataria federal también respondió a las críticas que recibió Julieta Venegas por la canción que interpretó durante la presentación de las actividades del Mundial.

Aclaró que nunca se buscó convertir esa pieza musical en el tema oficial del torneo, sino enviar un mensaje sobre la participación de las mujeres en el futbol.

"Hubo mucha crítica a Julieta Venegas. Nunca pretendimos que la canción que cantó fuera una canción oficial del Mundial ni mucho menos, sino sencillamente ella reivindicando a las mujeres y a la posibilidad de que las mujeres jueguen futbol, que antes no se veía."

Recordó que cuando era niña el futbol era visto casi exclusivamente como un deporte para hombres, pese a que México fue sede de un Mundial Femenil en 1971.

"Era muy difícil. El cambio cultural es muy importante y es gracias a esta apertura que se ha dado."

Añadió que la interpretación de Venegas buscó precisamente reconocer ese proceso de transformación.

"Julieta hizo esta canción para reivindicar justamente eso, que las mujeres pudiéramos jugar futbol."

Además, sostuvo que el crecimiento del futbol femenil y la presencia de mujeres en posiciones de alta responsabilidad, como el arbitraje internacional, son resultado de una transformación social que ha ampliado las oportunidades para nuevas generaciones.