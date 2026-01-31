Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_9_c855f03c87
Deportes

Katia Itzel hará historia en final mundial femenil de FIFA

La árbitra mexicana Katia Itzel García dirigirá la primera final de la Copa de Campeones Femenil de la FIFA, con premio récord de 2.3 mdd

  • 31
  • Enero
    2026

La árbitra mexicana Katia Itzel García marcará un hito en el futbol internacional al dirigir este domingo la primera final de la Copa de Campeones Femenil de la FIFA, que disputarán Arsenal y Corinthians en el Emirates Stadium de Londres.

El encuentro no solo será histórico por el debut del certamen en su fase final, sino también por el premio económico sin precedentes: la FIFA otorgará 2.3 millones de dólares al equipo campeón, la cifra más alta en la historia del futbol de clubes femenil, mientras que el subcampeón recibirá un millón de dólares.

Equipo arbitral mexicano

Katia Itzel será la silbante central del partido y estará acompañada por un equipo arbitral completamente mexicano: Karen Díaz Medina y Sandra Ramírez como árbitras asistentes; Karen Hernández como cuarta árbitra, y Diana Pérez como asistente de VAR.

G_8jhGEXEAEl_eh.jpeg

La Comisión de Árbitros destacó que esta designación representa “un orgullo para el arbitraje mexicano y un reconocimiento al esfuerzo, preparación y compromiso de nuestras oficiales en el futbol internacional”.

Carrera en ascenso

La capitalina continúa consolidando una trayectoria destacada rumbo al Mundial de 2026.

Fue la primera mujer en arbitrar un partido de Liguilla en la Liga MX y recientemente fue reconocida como la sexta mejor árbitra del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS).

En 2024, Katia Itzel recibió el Premio Nacional de Deporte por su trayectoria, en la misma generación en la que la futbolista Charlyn Corral fue reconocida como mejor deportista profesional.

G_9ZhXcbEAEOHKX.jpeg

No obstante, su carrera también ha enfrentado momentos difíciles.

En 2025 denunció amenazas de muerte y agresiones verbales a través de sus redes sociales, una situación que evidenció la persistente violencia de género dentro del deporte.

A pesar de ello, su presencia en una final de talla mundial reafirma su lugar como referente del arbitraje mexicano e internacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

katia_iztel_arbitra_mejor_cfa8df6532
Nominan a Katia Itzel García a mejor árbitra del mundo
EH_CONTEXTO_d49c167c2d
Será Katia García única mujer árbitra en Mundial Sub-20 varonil
AP_25180070152138_795e73a81a
Honduras y avanza a semifinales de Copa Oro tras vencer a Panamá
publicidad

Últimas Noticias

arsenal_femenil_2026_fee418eade
Vence Arsenal al Corinthians y gana la Copa de Campeones Femenil
deportes_diana_ordonez_9708c0e646
Ordoñez sale al rescate y Tigres Femenil empata 2-2 con Pachuca
inter_trump_petro_ed78331f40
Petro se reunirá este martes con Trump en la Casa Blanca
publicidad

Más Vistas

1ac64bdf_be04_492b_b85b_bbec447d62e7_a692b6c7d1
Festival del Cabrito impulsa exportación desde Tula, Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_14_8bfed07618
Destaca Samuel en NY potencial de NL para atraer data centers
anuncia_mario_delgado_que_morena_elegira_proximo_dirigente_71a1cf9972
Víctimas de homicidio en Colima serían familia de Mario Delgado
publicidad
×