Katia Itzel hará historia en final mundial femenil de FIFA

La árbitra mexicana Katia Itzel García marcará un hito en el futbol internacional al dirigir este domingo la primera final de la Copa de Campeones Femenil de la FIFA, que disputarán Arsenal y Corinthians en el Emirates Stadium de Londres.

El encuentro no solo será histórico por el debut del certamen en su fase final, sino también por el premio económico sin precedentes: la FIFA otorgará 2.3 millones de dólares al equipo campeón, la cifra más alta en la historia del futbol de clubes femenil, mientras que el subcampeón recibirá un millón de dólares.

Equipo arbitral mexicano

Katia Itzel será la silbante central del partido y estará acompañada por un equipo arbitral completamente mexicano: Karen Díaz Medina y Sandra Ramírez como árbitras asistentes; Karen Hernández como cuarta árbitra, y Diana Pérez como asistente de VAR.

La Comisión de Árbitros destacó que esta designación representa “un orgullo para el arbitraje mexicano y un reconocimiento al esfuerzo, preparación y compromiso de nuestras oficiales en el futbol internacional”.

Carrera en ascenso

La capitalina continúa consolidando una trayectoria destacada rumbo al Mundial de 2026.

Fue la primera mujer en arbitrar un partido de Liguilla en la Liga MX y recientemente fue reconocida como la sexta mejor árbitra del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS).

En 2024, Katia Itzel recibió el Premio Nacional de Deporte por su trayectoria, en la misma generación en la que la futbolista Charlyn Corral fue reconocida como mejor deportista profesional.

No obstante, su carrera también ha enfrentado momentos difíciles.

En 2025 denunció amenazas de muerte y agresiones verbales a través de sus redes sociales, una situación que evidenció la persistente violencia de género dentro del deporte.

A pesar de ello, su presencia en una final de talla mundial reafirma su lugar como referente del arbitraje mexicano e internacional.

Comentarios