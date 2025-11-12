Cerrar X
Deportes

Kevin Mier sufre fractura de tibia y será operado

Cruz Azul confirmó que su portero, Kevin Mier, sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha, tras una dura entrada del jugador de Pumas

  • 12
  • Noviembre
    2025

Cruz Azul confirmó que su portero, Kevin Mier, sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha, tras una dura entrada del jugador de Pumas, Adalberto Carrasquilla, durante el último partido del torneo regular de la Liga MX.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, el club detalló que, luego de realizar los estudios correspondientes, se confirmó la gravedad de la lesión.

“Después de realizar estudios de imagen, se pudo confirmar que nuestro jugador Kevin Mier presenta una fractura en la tibia de la pierna derecha, ocasionada por la entrada de parte del jugador Adalberto Carrasquilla en el partido de última jornada”, señaló la institución.

El guardameta celeste será sometido este jueves a una intervención quirúrgica, y su tiempo de recuperación dependerá de la evolución que muestre en las siguientes etapas del proceso médico.

Desde el pasado fin de semana, tras el encuentro ante Pumas, circularon versiones sobre una posible fractura, pero el club había mantenido silencio hasta ahora.

Finalmente, Cruz Azul hizo un llamado a las autoridades del futbol mexicano para reforzar las medidas de protección hacia los jugadores.

“El interés superior de todos quienes integramos la Liga MX debe ser el de proteger la integridad de sus mejores activos: los futbolistas”, expresó el club en su mensaje.


