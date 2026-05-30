Spurs vuelven a Final de NBA y enfrentarán a Knicks

Como ocurrió hace 27 años, los San Antonio Spurs y los New York Knicks volverán a enfrentarse por el campeonato de la NBA.

El conjunto texano aseguró su boleto a las Finales tras imponerse este sábado por 111-103 al Oklahoma City Thunder en el séptimo y decisivo partido de las finales de la Conferencia Oeste.

La victoria permitió a San Antonio regresar a la serie por el título por primera vez desde 2014, cuando conquistó su último campeonato al derrotar al Miami Heat.

THIS TEAM 🤍🖤 pic.twitter.com/WGsMmGd1jB — San Antonio Spurs (@spurs) May 31, 2026

Wembanyama lidera la remontada de los Spurs

Una vez más, Victor Wembanyama fue la figura del conjunto dirigido por Mitch Johnson al terminar con 22 puntos y comandar una sólida actuación colectiva que silenció a Oklahoma City.

El francés fue el símbolo de la resiliencia de unos Spurs que hace apenas tres días estaban contra las cuerdas tras encontrarse abajo 3-2 en la serie.

Al concluir el encuentro, Wembanyama no pudo contener las emociones y rompió en llanto tras sellar el regreso de la franquicia a las Finales de la NBA.

Thunder entrega el campeonato del Oeste

Por su parte, Oklahoma City vio terminar su defensa del título pese a una destacada actuación de Shai Gilgeous-Alexander, quien registró 35 puntos y nueve asistencias en casi 43 minutos sobre la duela.

Sin embargo, el desgaste físico comenzó a pasar factura en los minutos decisivos y el Thunder no logró encontrar respuestas ante la intensidad de los Spurs.

San Antonio volvió a marcar diferencias en el tercer cuarto, tal como ocurrió en el sexto juego, cuando construyó un demoledor parcial de 20-0.

Esta vez, los texanos firmaron una racha de 16-2 coronada por un triple de Wembanyama que colocó el marcador 76-65 con poco más de cinco minutos por disputarse en el tercer periodo.

Un cierre lleno de tensión

Oklahoma City reaccionó gracias a varias jugadas de Jaylin Williams y logró mantenerse con vida durante buena parte de la segunda mitad.

Sin embargo, los Spurs respondieron con una lluvia de triples al inicio del último cuarto, incluido un espectacular lanzamiento de tres puntos con paso atrás de Wembanyama que volvió a ampliar la ventaja.

Cason Wallace mantuvo la esperanza local con varios triples y ayudó al Thunder a colocarse a solo seis puntos cuando restaban dos minutos por jugar.

En los instantes finales, Oklahoma tuvo una última oportunidad con el marcador 109-103, pero el intento de triple de Gilgeous-Alexander se quedó corto y los Spurs terminaron sellando su clasificación.

Habrá revancha de las Finales de 1999

Con este resultado, San Antonio y New York protagonizarán una nueva edición de una de las finales más recordadas de finales de los años noventa.

La última vez que ambas franquicias se enfrentaron por el título fue en 1999, cuando los Spurs conquistaron el primer campeonato de su historia.

Ahora, 27 años después, texanos y neoyorquinos volverán a encontrarse con el trofeo Larry O'Brien en juego.

KNICKS. SPURS. 1999 REMATCH.

THE NBA FINALS ARE OFFICIALLY SET!



🍿 New York returns to NBA Finals for the first time since 1999



🍿 San Antonio returns to NBA Finals for the first time since 2014



Game 1: Wednesday, June 3 at 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/p5uZ4Dq5BO — NBA (@NBA) May 31, 2026

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