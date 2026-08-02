El estadio ubicado en Guadalupe pasó de representar el sueño de una casa propia para Rayados a consolidarse como un referente deportivo en Nuevo León

Inicio / Deportes / La casa de Rayados celebra 11 años de historia y pasión

El Estadio Monterrey cumple este domingo 2 de agosto 11 años desde su inauguración, convertido en una de las construcciones más representativas de Nuevo León y en el escenario donde Rayados ha escrito algunos de los capítulos más importantes de su historia reciente.

El aniversario encuentra al llamado “Gigante de Acero” en una etapa especial, luego de recibir cuatro partidos del Mundial de 2026 y proyectar ante aficionados de distintos países su arquitectura, el ambiente de sus tribunas y la vista al Cerro de la Silla que distingue al inmueble ubicado en Guadalupe.

Un proyecto que comenzó a tomar forma en 2008

El diseño de la nueva casa del Monterrey comenzó en 2008, mientras que su construcción se desarrolló entre 2011 y 2015 con el objetivo de sustituir al Estadio Tecnológico, donde el conjunto albiazul disputó sus encuentros como local durante 63 años.

El proyecto fue impulsado por FEMSA y el Club de Futbol Monterrey, con una inversión reportada de aproximadamente 200 millones de dólares. La obra cuenta con alrededor de 110 mil metros cuadrados de construcción y fue desarrollada por la firma internacional Populous y el despacho mexicano VFO Arquitectos.

Su diseño tomó como referencia la industria siderúrgica y la tradición cervecera de Monterrey. La estructura utiliza acero y aluminio, mientras que la forma asimétrica de su cubierta está inspirada en las antiguas ollas empleadas para elaborar cerveza.

El techo en voladizo, de aproximadamente 55 metros, proporciona sombra a las tribunas sin colocar columnas que obstruyan la visibilidad. Además, la fachada cuenta con aberturas que favorecen la circulación natural del aire dentro del inmueble.

La orientación del estadio fue planeada para conservar desde la tribuna norte una vista directa al Cerro de la Silla, paisaje que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del recinto.

El inmueble dispone de más de 53 mil lugares en su configuración habitual, 324 suites y alrededor de 4 mil 500 asientos de club. Para competencias internacionales, su capacidad fue ajustada a 51 mil 243 espectadores.

Benfica, el primer rival en el Gigante de Acero

La inauguración se realizó el 2 de agosto de 2015 con un partido entre Rayados y el Benfica de Portugal, encuentro en el que estuvo en disputa la Copa Eusébio y que concluyó con una victoria de 3-0 para el Monterrey.

César Montes, entonces con 17 años, ingresó durante la segunda mitad y necesitó pocos minutos para marcar de cabeza el primer gol en la historia del estadio. Rogelio Funes Mori amplió la ventaja mediante un penal y Santiago Rivera colocó la tercera anotación.

El primer compromiso oficial llegó nueve días después, el 11 de agosto, cuando Monterrey derrotó 4-3 al Pachuca en un partido de la Jornada 4 del Apertura 2015. Ariel Nahuelpán convirtió el primer gol oficial del inmueble, mientras que Funes Mori hizo la primera anotación de Rayados en un encuentro de Liga dentro de su nueva casa.

La final contra Tigres que marcó su historia

Entre las noches más importantes vividas en el estadio sobresale la final de la Liga de Campeones de Concacaf de 2019 entre Rayados y Tigres, primera definición internacional protagonizada por los dos clubes regiomontanos.

Monterrey llegó al encuentro de vuelta con ventaja de 1-0, obtenida en el Estadio Universitario. El 1 de mayo de 2019, Nicolás Sánchez amplió la diferencia con un penal, mientras que André-Pierre Gignac empató el partido durante los minutos finales.

El marcador de 1-1 permitió que Rayados se quedara con el campeonato por un global de 2-1 ante su rival de ciudad, en una de las celebraciones más recordadas por la afición albiazul dentro del Gigante de Acero.

El inmueble también fue testigo de la conquista internacional de 2021 contra América, así como de finales de Liga MX, Copa MX y Liga MX Femenil. Durante sus primeros 10 años, Rayados levantó en su cancha dos Copas MX y dos títulos de Concacaf.

El Estadio Monterrey recibió al mundo en 2026

Once años después de su apertura, el recinto alcanzó dimensión mundial al recibir cuatro partidos del torneo internacional de selecciones de 2026, para el cual fue denominado oficialmente Estadio Monterrey.

Su actividad comenzó el 14 de junio con la victoria de Suecia por 5-1 frente a Túnez. Seis días después, Japón derrotó 4-0 al conjunto tunecino en el partido número mil en la historia de la competencia.

El tercer encuentro se disputó el 24 de junio, cuando Sudáfrica venció 1-0 a Corea del Sur. La participación del estadio concluyó el día 29 con el empate 1-1 entre Países Bajos y Marruecos en dieciseisavos de final; el conjunto marroquí avanzó al imponerse 3-2 en la tanda de penales.

Tres de los cuatro encuentros registraron lleno y el inmueble alcanzó un promedio de ocupación de 99.9 por ciento, cerrando una participación histórica ante aficionados nacionales y extranjeros.

Para recibir la competencia, el terreno de juego fue reconstruido con césped híbrido y sistemas avanzados de drenaje, aireación e irrigación. Estas adecuaciones se sumaron a las características ambientales del edificio, reconocido por sus medidas de eficiencia energética, administración del agua y manejo sostenible de sus operaciones.

A 11 años de aquella victoria inaugural contra Benfica, el Estadio BBVA pasó de representar el sueño de una casa propia para Rayados a consolidarse como un referente deportivo, arquitectónico y cultural de Nuevo León.