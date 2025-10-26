Lando Norris domina de punta a punta en el GP de México

Lando Norris evitó las sorpresas y se mantuvo implacable para conquistar de punta a punta el Gran Premio de la Ciudad de México, que celebró 10 años desde su regreso al país.

El británico hizo valer su pole position y no encontró oposición, llegando a tener más de 20 segundos de ventaja sobre Charles Leclerc, quien se conformó con la segunda posición.

Max Verstappen regresó al podio mexicano tras su ausencia en 2024 y se ubicó tercero, recortando distancia en la pelea por el campeonato frente a Oscar Piastri, quien terminó quinto.

Con este resultado, Norris alcanza 357 puntos y supera por apenas un punto a Piastri (356), mientras que Verstappen suma 321 unidades, manteniendo viva la lucha por el título de pilotos.

La largada fue decisiva, con Norris, Leclerc, Hamilton y Verstappen llegando casi juntos a la primera curva.

Verstappen tuvo que cortar por el césped y devolvió la posición a Hamilton, mientras Norris se escapaba al frente. Sorprendió Bearman, quien avanzó desde la novena posición hasta un destacado cuarto lugar tras un toque entre Hamilton y Verstappen en la curva 4. Esto derivó en una penalización de 10 segundos para Hamilton.

La carrera también tuvo abandonos significativos: Lawson se retiró por un contacto en el alerón delantero, Nico Hülkenberg por problemas en la unidad de potencia, y Fernando Alonso debido a fallas en los frenos.

Con este resultado, el Autódromo Hermanos Rodríguez vivió otra emocionante edición del GP de México, con Norris consolidando su liderazgo y un cierre de temporada que promete mucha emoción entre los candidatos al título.

