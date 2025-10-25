Norris domina la última práctica; Piastri mantiene ligera ventaja

La última práctica antes de la clasificación reflejó la intensa disputa que vive el campeonato de Fórmula 1. Este sábado, Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo con 1:16.633, confirmando su gran momento previo a la sesión que definirá la parrilla de salida.

Lewis Hamilton (Ferrari) se ubicó segundo, a 0.345 segundos del británico, seguido por George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari), en una jornada donde las diferencias fueron mínimas entre los punteros.

El líder del campeonato, Óscar Piastri (McLaren), finalizó quinto con una diferencia de 0.599, justo por delante de Max Verstappen (Red Bull), tercero en la clasificación general, quien quedó a 0.609.

La pelea por el título se mantiene al rojo vivo: solo 40 puntos separan a Piastri del tercer lugar cuando restan cinco carreras en el calendario. La clasificación, que se celebrará en unas horas, será clave para definir el rumbo de la recta final de la temporada.

