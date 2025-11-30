F1: Verstappen gana en Qatar y el título se definirá en Abu Dabi

Max Verstappen mantuvo un ritmo impecable en la recta final del Gran Premio de Qatar para llevarse la victoria y los 25 puntos en disputa, resultado que dejó al Campeonato de Pilotos al rojo vivo rumbo a la última fecha de la temporada.

La carrera comenzó con una gran largada para Verstappen y Oscar Piastri.

El neerlandés superó a Lando Norris en las primeras vueltas, mientras que el australiano defendió la punta en los primeros compases.

Choque temprano deja fuera a Gasly

Pero antes de llegar a la vuelta 10, la competencia sufrió su primer momento crítico: un contacto entre Nico Hulkenberg y Pierre Gasly terminó con el francés fuera de acción tras perder un neumático y quedar atrapado en la grava.

🚨| ASÍ FUE LA COLISIÓN ENTRE GASLY Y HULKENBERG



Hulkenberg afuera y Gasly con el auto muy dañado. pic.twitter.com/BDmaheJ2Sv — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) November 30, 2025

El incidente provocó la entrada del safety car, momento clave en la estrategia.

Verstappen aprovechó para entrar a pits, mientras los McLaren permanecieron en pista, movimiento que marcaría la diferencia en el final.

A partir de entonces, la batalla entre Verstappen, Piastri y Norris definió el rumbo del campeonato.

Con un desempeño sólido y una estrategia más fina, Verstappen tomó el control de la carrera y no lo soltó. Con su triunfo, llegó a 396 puntos, solo 12 detrás de Norris, líder hasta el momento.

En las vueltas finales, McLaren realizó un segundo paso por pits entre la vuelta 40 y la 45.

Norris cae al quinto tras su última parada

El mayor perjudicado fue Norris, quien cayó hasta el quinto lugar tras su detención, obligándolo a remontar posiciones.

Sobre la línea de meta, logró rebasar a Kimi Antonelli para terminar cuarto y rescatar 12 puntos fundamentales.

Carlos Sainz, el piloto del día con nuevo podio

El piloto del día fue Carlos Sainz, que con su Williams terminó en un destacado tercer lugar, logrando su segundo podio del año y el segundo con la escudería británica.

La victoria de Verstappen y el cierre apretado del campeonato, todo se decidirá en Abu Dabi, donde el neerlandés, Piastri y Norris buscarán coronarse.

La última cita de la temporada se correrá del 5 al 7 de diciembre.

