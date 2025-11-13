Las Águilas de la Preparatoria 9 son pentacampeones invictos

Las Águilas de la Preparatoria 9 escribieron ayer miércoles una página dorada en la historia de la Liga Intrauniversitaria del futbol americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), al ser los primeros en ligar cinco títulos.

En un duelo que se definió con una intercepción en los minutos finales, la Preparatoria 9 se impuso 14-12 a las Panteras de la Preparatoria 22.

Fue la quinta final entre ambas escuadras… y todas las han ganado las Águilas.

El quarterback, Axel Bladé, se erigió como la figura al anotar por la vía terrestre y luego combinarse con Omar Calzoncit para marcar los puntos de su equipo.

La Preparatoria 9 logró el pentacampeonato de manera invicta y acumula 42 juegos seguidos sin perder.

