Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_13_at_12_58_55_AM_cd8e950996
Deportes

Las Águilas de la Preparatoria 9 son pentacampeones invictos

Derrotan en la final a las Panteras de la Preparatoria 22 en el Estadio Gaspar Mass, en la Liga Intrauniversitaria del futbol americano de la UANL

  • 13
  • Noviembre
    2025

Las Águilas de la Preparatoria 9 escribieron ayer miércoles una página dorada en la historia de la Liga Intrauniversitaria del futbol americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), al ser los primeros en ligar cinco títulos.

En un duelo que se definió con una intercepción en los minutos finales, la Preparatoria 9 se impuso 14-12 a las Panteras de la Preparatoria 22.

Fue la quinta final entre ambas escuadras… y todas las han ganado las Águilas. 

El quarterback, Axel Bladé, se erigió como la figura al anotar por la vía terrestre y luego combinarse con Omar Calzoncit para marcar los puntos de su equipo. 

La Preparatoria 9 logró el pentacampeonato de manera invicta y acumula 42 juegos seguidos sin perder.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_13_at_12_56_56_AM_3d4317fc31
Osos de FIME logra el Tricampeonato; ya tiene 37 títulos
Whats_App_Image_2025_11_12_at_9_50_17_PM_a1b5cc20a0
Recibe Oliverio Tijerina medalla al mérito ciudadano de la UANL
INFO_7_UNA_FOTO_3_60b558b7a6
Andrés Mijes impulsa la lectora como motor de transformación
publicidad

Últimas Noticias

AP_25318149979364_594ed429ad
Conoce a los ganadores de los Latin Grammy 2025
image_ccd9364dbf
Inaugura Waldo comité del Partido Verde en Pesquería
Whats_App_Image_2025_11_13_at_8_38_32_PM_5d55de2ff2
Inaugura gobernador, clínica de rehabilitación en General Terán
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
mario_galaxy_movie_09034c8e34
Anuncian fecha de estreno de 'The Super Mario Galaxy Movie'
publicidad
×