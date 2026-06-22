La ropa y calzado encabezó las alzas con 1.84%, seguido de vivienda con 1.83%, dos categorías que presionan directamente el gasto familiar

Inicio / Finanzas / Vivienda y ropa ‘ponen en aprietos’ bolsillos de regios

Durante mayo de 2026, el bolsillo de los hogares del Área Metropolitana de Monterrey enfrentó mayores presiones en rubros clave como vivienda y ropa y calzado.

De acuerdo con el Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la UANL, la inflación general anual se ubicó en 4.50%, mientras que la variación mensual fue de 0.67%, lo que refleja un ligero incremento en el nivel de precios respecto al mes previo.

En este contexto, los mayores aumentos se concentraron en bienes de consumo básico y servicios esenciales.

Ropa, calzado y vivienda registran los mayores incrementos

En el desglose por grupo de consumo, ropa y calzado encabezó las alzas con 1.84%, seguido de vivienda con 1.83%, dos categorías que presionan directamente el gasto familiar.

Más abajo se ubicaron muebles, aparatos y accesorios domésticos con 0.65%, alimentos, bebidas y tabaco con 0.59%, transporte y comunicaciones con 0.29%, educación y esparcimiento con 0.15% y salud y cuidado personal con 0.05 por ciento.

El reporte detalla que en alimentos se observaron incrementos en productos como papa, salchicha, zanahoria y carne en pulpa, mientras que el limón y el frijol registraron bajas.

En vivienda destacó el aumento en tarifas de energía eléctrica, y en ropa y calzado el alza en pantalones de mezclilla para hombre y mujer.

“Se observó un aumento en el precio de los pantalones de mezclilla para hombre y mujer”, señala el boletín técnico del CIE-UANL.

Vivienda en Nuevo León sube 5.7%

La semana pasada El Horizonte publicó que el precio de la vivienda en Nuevo León registró un incremento anual de 5.7% en mayo de 2026, por encima del promedio nacional de 4.2%, de acuerdo con el Indicador Banorte de Precios de Vivienda (INBAPREVI) de Banorte.

El estado se ubicó como el segundo más caro del país en valor por metro cuadrado, solo detrás de la Ciudad de México, donde el precio promedio alcanzó los $58,382 pesos por metro cuadrado.