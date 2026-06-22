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Vivienda y ropa ‘ponen en aprietos’ bolsillos de regios

La ropa y calzado encabezó las alzas con 1.84%, seguido de vivienda con 1.83%, dos categorías que presionan directamente el gasto familiar

Por Bianca Cortés | 22 Junio 2026

Durante mayo de 2026, el bolsillo de los hogares del Área Metropolitana de Monterrey enfrentó mayores presiones en rubros clave como vivienda y ropa y calzado.

De acuerdo con el Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la UANL, la inflación general anual se ubicó en 4.50%, mientras que la variación mensual fue de 0.67%, lo que refleja un ligero incremento en el nivel de precios respecto al mes previo.

En este contexto, los mayores aumentos se concentraron en bienes de consumo básico y servicios esenciales.

Ropa, calzado y vivienda registran los mayores incrementos

En el desglose por grupo de consumo, ropa y calzado encabezó las alzas con 1.84%, seguido de vivienda con 1.83%, dos categorías que presionan directamente el gasto familiar.

Más abajo se ubicaron muebles, aparatos y accesorios domésticos con 0.65%, alimentos, bebidas y tabaco con 0.59%, transporte y comunicaciones con 0.29%, educación y esparcimiento con 0.15% y salud y cuidado personal con 0.05 por ciento.

El reporte detalla que en alimentos se observaron incrementos en productos como papa, salchicha, zanahoria y carne en pulpa, mientras que el limón y el frijol registraron bajas.

En vivienda destacó el aumento en tarifas de energía eléctrica, y en ropa y calzado el alza en pantalones de mezclilla para hombre y mujer.

“Se observó un aumento en el precio de los pantalones de mezclilla para hombre y mujer”, señala el boletín técnico del CIE-UANL.

Vivienda en Nuevo León sube 5.7%

La semana pasada El Horizonte publicó que el precio de la vivienda en Nuevo León registró un incremento anual de 5.7% en mayo de 2026, por encima del promedio nacional de 4.2%, de acuerdo con el Indicador Banorte de Precios de Vivienda (INBAPREVI) de Banorte.

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El estado se ubicó como el segundo más caro del país en valor por metro cuadrado, solo detrás de la Ciudad de México, donde el precio promedio alcanzó los $58,382 pesos por metro cuadrado.

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