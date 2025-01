Leagues Cup 2025 presenta su nuevo formato de competencia

El Comité Organizador de la Leagues Cup anunció cambios en el formato de la edición 2025, con ajustes que buscan mejorar la competitividad, el espectáculo y la experiencia de los aficionados.

En el torneo participarán 18 equipos de la LIGA MX y 18 de la MLS, garantizando duelos interligas hasta Cuartos de Final.

Dicho certamen se disputará entre el 29 de julio y el 31 de agosto de 2025 en diversas sedes de Estados Unidos y Canadá, además como torneo oficial de Concacaf, otorgará tres boletos para la Copa de Campeones 2026.

Principales cambios en el formato

La Leagues Cup 2025 tendrá varias modificaciones con respecto a su edición anterior:

Menos equipos y más duelos clave: Se reducirá de 47 a 36 equipos, dejando fuera a 12 clubes de la MLS, lo que aumentará el nivel de competencia

Más partidos asegurados: Cada equipo jugará tres encuentros en la Primera Fase, en lugar de dos

Nueva clasificación a Cuartos de Final: En lugar de la tradicional fase de grupos, los equipos avanzarán según una tabla por liga, asegurando cruces entre MLS y LIGA MX en Cuartos de Final

Se mantiene el formato sin empates: En caso de igualdad en el tiempo reglamentario, habrá penales para otorgar un punto extra

Ligas en actividad: A diferencia de ediciones anteriores, la MLS y la LIGA MX no se detendrán por un mes completo, solo pausarán un fin de semana

Sistema de competencia regional: Se dividirán los clubes en dos regiones (Este y Oeste), con tres divisiones dentro de cada una

Primera Fase y Rondas Eliminatorias

En la Primera Fase, los 36 equipos se agruparán en seis sectores, cada uno con tres clubes de la LIGA MX y tres de la MLS. Los enfrentamientos se definirán con base en el ranking de Leagues Cup y la ubicación geográfica.

Los cuatro mejores equipos de cada liga avanzarán a los Cuartos de Final, donde se cruzarán de manera inversa (MLS 1 vs. LIGA MX 4, MLS 2 vs. LIGA MX 3, etc.).

Los ganadores de los Cuartos de Final disputarán las Semifinales y la Gran Final. Además, el partido por el tercer puesto será clave, ya que otorgará el último boleto para la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

Por su parte, el comité organizador busca acercar el torneo a los aficionados, ampliando las ventanas de venta de boletos y asegurando la presencia de clubes mexicanos en instancias decisivas.

El torneo contará con árbitros designados por Concacaf y utilizará tecnología VAR, incluyendo la línea virtual de fuera de juego.

Cabe señalar que, el calendario detallado, las sedes y el criterio de desempate se revelarán en las próximas semanas.





