'Salgo a entregarme todas las tardes': dice Diego San Román

Previo a su compromiso de este viernes a las 20:30 horas en la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’, en la cual alternará con el joven y temerario rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y el valiente diestro lagunero Arturo Gilio, el arrojado y pundonoroso torero queretano, Diego San Román, sentenció en exclusiva para los lectores de El Horizonte: “Este viernes en la noche no me guardaré algo y saldré como siempre a darlo todo para que el publico y afición regiomontana reciba de mi parte lo que está pagando con su boleto, mi entrega total y absoluta, como siempre”.

Lo anterior lo expresó el diestro queretano al saber comprometida su agenda para el día siguiente, donde se presentará en la Feria de San Marcos y 15 días después en la Feria de San Isidro, en la plaza de toros Las Ventas de Madrid.

“Soy un torero toda entrega cada tarde, y lo mío es estar bien conmigo mismo, no defraudarme y no defraudar a alguien, porque eso de ‘administrarse’ no va conmigo, soy un torero que vive el día a día, sin saber qué va a pasar mañana, por eso salgo a entregarme todas las tardes de la misma forma y en cualquier plaza”, recalcó el diestro.

Con apenas tres años y medio de carrera como torero, el diestro queretano Diego San Román se ha convertido en el referente mexicano de valor, arte y temeridad, que antes de hacer su debut como matador de toros el próximo domingo 25 de este mes de mayo en Las Ventas de Madrid al lado de Curro Díaz y Román Collado, hará lo propio ante el público regiomontano este viernes junto con rejoneador estellés Guillermo Hermoso de Mendoza y el valiente torero lagunero Arturo Gilio, quienes despacharán un fino y bien presentado encierro de la ganadería de Mimiahuapan de la familia Baillères.

San Román, a lo largo de su corta carrera, ha dejado constancia de su lucha por encumbrarse como una futura figura del toreo mexicano, al no dejarse nada en cada tarde y en cada plaza en la que se presenta, en la que sale predispuesto a justificarse generalmente, exponiéndose más allá de la manera temeraria al colocarse en el sitio exacto donde el riesgo de la cornada, la emoción y el arte se conjugan en una explosión de sentimientos que de los tendidos hace brotar el efusivo… “¡Olé!”.

Para el torero queretano, reaparecer ante el público regiomontano en la Monumental Monterrey representa una ilusión bastante elevada porque “el público ha sido muy entregado conmigo siempre que he venido a la ciudad, han sido triunfos muy emocionantes y emotivos que los tengo grabados en el corazón y seguro estoy que con este cartel de jóvenes integrado por Guillermo Hermoso, Arturo Gilio y los toros de Mimiahuapan, que es una prestigiada ganadería ‘garantía’, el público podrá llevar a celebrar a la plaza a sus mamás y ellas podrán disfrutar una emocionante noche de toros”, indicó el diestro, quien aprovechó para enviar un mensaje a todas las mamás regiomontanas.

“Las quiero ver en el tendido para que me brinden la oportunidad de celebrar junto con ellas, sus hijos y sus familias el Día de las Madres por adelantado, ofreciéndoles una gran faena de mi parte y una gran y emotiva noche de toros de parte de mis alternantes”, finalizó el diestro.

Los boletos para esta sensacional corrida nocturna se pueden conseguir a través de la plataforma de superboletos.com y en los horarios acostumbrados en las taquillas de la plaza.

