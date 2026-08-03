Liga de Expansión exige explicaciones por eliminación del ascenso

Futbolistas de la Liga de Expansión y Liga Premier exigieron explicaciones a la Federación Mexicana de Futbol por la eliminación del ascenso y descenso

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Los futbolistas de la Liga de Expansión MX y la Liga Premier levantaron la voz contra la decisión de mantener suspendido de manera permanente el sistema de ascenso y descenso en el futbol mexicano, al considerar que afecta directamente su desarrollo profesional y el crecimiento de la competencia.

A través de un comunicado respaldado por jugadores de clubes como Atlético La Paz, Leones Negros, Mineros de Zacatecas, Atlético Morelia, Cancún FC, Venados FC, Tlaxcala FC, Tigres de Álica, Tapachula FC y Universidad Michoacana, los futbolistas solicitaron una explicación formal sobre una medida que, aseguran, fue tomada sin considerar a quienes forman parte de la industria.

“Queremos expresar nuestro profundo descontento por no sentirnos representados ni escuchados en unas decisiones que afectan directamente a nuestro presente y a nuestro futuro profesional”, señalaron.

Reclaman incumplimiento de la promesa hecha en 2020

Los jugadores recordaron que el 24 de abril de 2020 la Federación Mexicana de Futbol suspendió el ascenso y descenso como una medida extraordinaria derivada de la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con lo establecido entonces, la suspensión tendría una duración de cinco años y el sistema debía regresar para la temporada 2026-2027. Sin embargo, sostienen que la FMF optó por eliminarlo de manera definitiva.

Para los futbolistas, la decisión representa un incumplimiento al acuerdo original y elimina la posibilidad de que los clubes puedan alcanzar la Primera División mediante resultados deportivos.

Impacto económico y pérdida de interés

En el documento, los jugadores también advirtieron sobre las consecuencias económicas que ha generado la ausencia del ascenso y descenso.

Aseguraron que los salarios en la Liga de Expansión han sufrido una reducción considerable desde la desaparición del sistema, además de afectar a cuerpos técnicos, personal administrativo y trabajadores vinculados a los clubes.

Según expusieron, también se han registrado caídas importantes en asistencia a los estadios, ingresos por patrocinios y otros indicadores relacionados con el crecimiento de la categoría.

“Las consecuencias son evidentes: reducciones de entre el 50 y el 80 por ciento en aspectos fundamentales para el crecimiento de una liga”, señalaron.

Los futbolistas defendieron que el ascenso y descenso representa uno de los principios básicos de cualquier competencia deportiva, al permitir que los resultados en la cancha definan el futuro de los equipos.

A su juicio, la desaparición del sistema limita oportunidades para jugadores, entrenadores, directivos y aficiones que aspiran a competir en la máxima categoría por méritos propios.

“El ascenso y el descenso no son solo un formato de competición; representan el principio fundamental del mérito deportivo”, destacaron.

Los jugadores agregaron que la posibilidad de luchar por un ascenso impulsa inversiones, fortalece a las instituciones y mantiene viva la ilusión de ciudades enteras que respaldan a sus equipos.

Llamado a los futbolistas de Liga MX

En la parte final del posicionamiento, los jugadores hicieron un llamado a sus colegas de la Liga MX para respaldar la defensa del ascenso y descenso.

Recordaron que muchos futbolistas que actualmente militan en Primera División comenzaron su carrera en categorías de ascenso y tuvieron en ese sistema una oportunidad para alcanzar el máximo circuito.

“Defender el ascenso y el descenso es defender el camino que permitió a muchos cumplir su sueño”, afirmaron.

Los futbolistas concluyeron que no buscan privilegios ni lugares garantizados en la Liga MX, sino la posibilidad de competir por ellos dentro de la cancha.