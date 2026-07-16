MLS deja abierta la puerta al ascenso y descenso

Don Garber afirmó que la liga analizará ese modelo si beneficia su desarrollo, aunque por ahora las inversiones de los clubes lo hacen inviable

El comisionado de la MLS, Don Garber, aseguró que la liga no descarta implementar un sistema de ascenso y descenso en el futuro, aunque consideró que actualmente ese modelo no resulta conveniente debido a las inversiones realizadas por los clubes y la estructura del campeonato.

Durante un evento de la liga celebrado en Nueva York, Garber explicó que la MLS ha evolucionado en aspectos que antes parecían imposibles, como el cambio de calendario, la expansión a 30 equipos y la construcción de nuevos estadios, por lo que tampoco descarta que en algún momento pueda adoptarse el sistema de ascenso y descenso.

"Diré esto ahora, algo que no habría dicho hace cinco años: nunca pensé que cambiaríamos nuestro calendario y lo hicimos. Nunca pensé que tendríamos 30 equipos y los tenemos. Nunca pensé que tendríamos 29 estadios, y los tendremos. Nunca pensé que siquiera hablaríamos de ascenso y descenso", afirmó el dirigente.

Garber señaló que, si en algún momento ese modelo beneficia el desarrollo de la MLS, será considerado. Sin embargo, enfatizó que, mientras no represente una ventaja para la liga, continuará operando bajo su formato actual.

Las inversiones frenan un cambio de modelo

El comisionado explicó que proyectos como el Etihad Park, nuevo estadio del New York City FC que abrirá el próximo julio, reflejan el nivel de inversión realizado por los propietarios, lo que hace poco viable implementar un sistema que pueda afectar el valor de las franquicias.

Además de la infraestructura, destacó que los clubes han fortalecido sus academias y programas de desarrollo de futbolistas, inversiones que también forman parte del crecimiento del campeonato.

"No creo que sea la clave para resolver ningún problema que la gente vea en nuestro deporte. Cuando hablo con el mundo del fútbol y con inversionistas, no me dicen: 'No voy a invertir a menos que haya ascenso o descenso'", comentó Garber.

La liga cambiará su calendario a partir de 2027

Como parte de su proceso de transformación, la MLS modificará su calendario para alinearlo con las principales ligas europeas. La temporada 2027 comenzará con un torneo corto entre febrero y mayo, mientras que la campaña 2027-28 iniciará entre mediados y finales de julio.

Mientras tanto, la United Soccer League (USL) tiene previsto lanzar en 2028 la USL Premier, una nueva competencia que sí incluirá un sistema de ascenso y descenso entre sus distintas divisiones.