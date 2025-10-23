Cerrar X
d41e73b596a3d3b8d0dcd61e0d8a3eee0c5cbdd8w_45ed193c75
Deportes

Liga de Quito golea a Palmeiras y quiere la Final de Libertadores

Con doblete del boliviano Gabriel Villamil y gol del argentino Lisandro Alzugaray, Liga de Quito sentenció de manera contundente la victoria ante el Verdao

  • 23
  • Octubre
    2025

Liga de Quito y Flamengo dieron un paso adelante en su carrera con Palmeiras y Racing, respectivamente, por las plazas en la final de la sexagésima sexta edición de la Copa Libertadores, que se jugará el 29 de noviembre en Lima.

Este jueves la 'Casa Blanca' fue nuevamente el fortín de Liga de Quito, que bajó de la nube al favorito Palmeiras con una goleada por 3-0 que, para usar una famosa frase del boxeo, parece un golpe de nocaut al equipo brasileño de cara al partido de vuelta de las semifinales la próxima semana en Sao Paulo.

Con dos anotaciones del boliviano Gabriel Villamil y una del argentino Lisandro Alzugaray, todas en el primer tiempo, Liga de Quito sentenció de manera contundente la victoria y le dio un repaso a un Palmeiras que venía invicto y había hecho la mejor campaña entre todos los participantes de esta edición del torneo.

La única mancha de un triunfo que parecía brillante para el equipo ecuatoriano fue la expulsión de Bryan Ramírez con tarjeta roja directa, en el sexto minuto del tiempo añadido, por fuerza desmedida.

Sin embargo, el conjunto ecuatoriano se confirma como el 'matagigantes' brasileño en la Libertadores de este año, dado que en octavos eliminó al Botafogo, campeón en 2024, y en cuartos le pasó por encima al Sao Paulo y se metió en las 'semis' venciéndolo en su campo.

Falta el duelo de vuelta y, aunque en el fútbol todo es posible, Liga de Quito parece haber dejado separado su boleto para la final.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25296107486972_c067ba273b
Flamengo vence a Racing en la ida de las semis de la Libertadores
christian_horner_red_bull_295b563121
Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner tras 20 años
Whats_App_Image_2025_09_04_at_7_35_27_PM_9c19a8c6d5
¿Listo para disfrutar del ‘finde lleno de actividades’?
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_24_at_5_34_26_PM_086730afa4
Restauranteros prevén aumento de hasta 15% por alza del refresco
Whats_App_Image_2025_10_24_at_5_06_37_PM_25095eb8ca
Planteles de Coahuila se lucen en la 'National Culture Fair 2025'
EH_CONTEXTO_22_197d31c7be
Aseguran 250 pipas relacionadas con 'huachicol' hídrico en Edomex
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
tren_golfo_monterrey_745393caf9
Impulsan conexión de Tren del Golfo con el Metro de Monterrey
dr_hospital_alena_0e58f50f5b
Denuncia Alena que Doctors Hospital Auna trata de silenciarla
publicidad
×