Liga MX estrenará fuera de lugar semiautomático en Liguilla

El presidente ejecutivo Mikel Arriola confirmó que el fuera de lugar semiautomático debutará oficialmente durante la Liguilla del Apertura 2025, convirtiendo al futbol mexicano en una de las pocas ligas del continente en adoptar esta avanzada herramienta tecnológica.

“El sistema lleva meses en fase piloto y ya cuenta con su hardware y software instalados”, detalló Arriola, quien añadió que el objetivo inicial era implementarlo en el Play-In, pero finalmente será inaugurado en la fase final del torneo, cuando más se requiere precisión arbitral.

Cómo funcionará el fuera de lugar semiautomático

El sistema utiliza alrededor de 20 cámaras especializadas distribuidas en los estadios, capaces de registrar hasta 200 cuadros por segundo con una resolución superior a 500 píxeles por metro.

Estas cámaras rastrean en tiempo real la posición del balón y de los jugadores, permitiendo identificar de forma instantánea si un futbolista se encuentra en posición adelantada.

El software genera un modelo tridimensional del campo, lo que facilita al cuerpo arbitral revisar las jugadas con máxima exactitud en cuestión de segundos.

Además, el sistema podrá integrarse con el VAR para ofrecer imágenes más precisas y reducir los tiempos de decisión.

México sigue la tendencia mundial

Con esta implementación, la Liga MX se une a torneos como la Champions League, la Serie A y el Mundial de Qatar 2022, donde la tecnología demostró su eficacia para eliminar errores humanos en jugadas ajustadas.

Arriola subrayó que esta innovación busca “mayor justicia deportiva y transparencia”, tras años de polémicas por decisiones arbitrales cuestionadas.

“Estamos comprometidos con elevar la calidad del futbol mexicano”, afirmó.

