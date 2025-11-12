Cerrar X
liga_mx_var_semiautomatico_900f3ea8fc
Deportes

Liga MX estrenará fuera de lugar semiautomático en Liguilla

La Liga MX implementará el fuera de lugar semiautomático a partir de la Liguilla del Apertura 2025, tras meses de pruebas

  • 12
  • Noviembre
    2025

El presidente ejecutivo Mikel Arriola confirmó que el fuera de lugar semiautomático debutará oficialmente durante la Liguilla del Apertura 2025, convirtiendo al futbol mexicano en una de las pocas ligas del continente en adoptar esta avanzada herramienta tecnológica.

“El sistema lleva meses en fase piloto y ya cuenta con su hardware y software instalados”, detalló Arriola, quien añadió que el objetivo inicial era implementarlo en el Play-In, pero finalmente será inaugurado en la fase final del torneo, cuando más se requiere precisión arbitral.

Cómo funcionará el fuera de lugar semiautomático

El sistema utiliza alrededor de 20 cámaras especializadas distribuidas en los estadios, capaces de registrar hasta 200 cuadros por segundo con una resolución superior a 500 píxeles por metro.

Estas cámaras rastrean en tiempo real la posición del balón y de los jugadores, permitiendo identificar de forma instantánea si un futbolista se encuentra en posición adelantada.

El software genera un modelo tridimensional del campo, lo que facilita al cuerpo arbitral revisar las jugadas con máxima exactitud en cuestión de segundos.

Además, el sistema podrá integrarse con el VAR para ofrecer imágenes más precisas y reducir los tiempos de decisión.

México sigue la tendencia mundial

Con esta implementación, la Liga MX se une a torneos como la Champions League, la Serie A y el Mundial de Qatar 2022, donde la tecnología demostró su eficacia para eliminar errores humanos en jugadas ajustadas.

Arriola subrayó que esta innovación busca “mayor justicia deportiva y transparencia”, tras años de polémicas por decisiones arbitrales cuestionadas.

“Estamos comprometidos con elevar la calidad del futbol mexicano”, afirmó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_13_at_6_02_37_PM_2125d0012e
Pide diputado mejorar programas y becas científicas
inter_trump_f85d12f127
Trump acuerda marcos comerciales con cuarto países latinos
IMG_3135_5d17597266
Guerra Cavazos destaca reducción histórica de delitos en García
publicidad

Últimas Noticias

AP_25318149979364_594ed429ad
Conoce a los ganadores de los Latin Grammy 2025
image_ccd9364dbf
Inaugura Waldo comité del Partido Verde en Pesquería
Whats_App_Image_2025_11_13_at_8_38_32_PM_5d55de2ff2
Inaugura gobernador, clínica de rehabilitación en General Terán
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
mario_galaxy_movie_09034c8e34
Anuncian fecha de estreno de 'The Super Mario Galaxy Movie'
publicidad
×