Sudáfrica anuncia convocatoria mundialista para duelo ante México

La Selección de Sudáfrica dio a conocer su convocatoria definitiva de 26 jugadores para enfrentar el Mundial 2026, donde tendrá como primer rival a la Selección Mexicana en el partido inaugural.

Los llamados Bafana Bafana hicieron oficial su roster a través de redes sociales, confirmando una plantilla con amplia presencia de futbolistas de la liga sudafricana, además de algunos elementos que militan en Europa y la MLS.

El duelo entre México y Sudáfrica abrirá oficialmente la Copa del Mundo el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de Mexico, un encuentro que inevitablemente revive el recuerdo del empate 1-1 registrado en el Mundial de 2010.

The final Bafana Bafana 🇿🇦🔥 2026 FIFA World Cup squad is LOCKED IN! ⚽💛💚 From the safe hands in goal to the clinical forwards, these are the players who will represent South Africa on the global stage.



​#BafanaPride@adidasfootball @adidasza @rexona_sa @standardbankza… pic.twitter.com/d9B9NPIpqF — Bafana Bafana (@BafanaBafana) May 27, 2026

El conjunto africano apostó principalmente por jugadores del Mamelodi Sundowns y Orlando Pirates, dos de los clubes más fuertes de su país, sin embargo también destacan futbolistas que compiten en ligas internacionales como Lyle Foster, delantero del Burnley de Inglaterra, además de Olwethu Makhanya del Philadelphia Union y Mbekezeli Mbokazi del Chicago Fire.

Los 26 convocados de Sudáfrica

Porteros

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns FC)

Ricardo Goss (Siwelele FC)

Sipho Chaine (Orlando Pirates FC)

Defensas

Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns FC)

Olwethu Makhanya (Philadelphia Union)

Bradley Cross (Kaizer Chiefs FC)

Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns FC)

Thabang Matuludi (Polokwane City FC)

Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates FC)

Ime Okon (Hannover 96)

Samukele Kabini (Molde FK)

Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC)

Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates FC)

Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns FC)

Mediocampistas

Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns FC)

Thalente Mbatha (Orlando Pirates FC)

Jayden Adams (Mamelodi Sundowns FC)

Sphephelo Sithole (CD Tondela)

Delanteros

Oswin Appollis (Orlando Pirates FC)

Tshepang Moremi (Orlando Pirates FC)

Evidence Makgopa (Orlando Pirates FC)

Lyle Foster (Burnley FC)

Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns FC)

Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates FC)

Themba Zwane (Mamelodi Sundowns FC)

Thapelo Maseko (AEL Limassol)

México aún espera su lista final

Mientras Sudáfrica ya confirmó a sus 26 futbolistas, la Selección Mexicana todavía trabaja en los últimos detalles de su convocatoria definitiva.

Javier Aguirre dará a conocer la lista final del Tri en los próximos días, luego de los partidos amistosos frente a Australia y Serbia, encuentros clave para definir los últimos lugares rumbo al Mundial.

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