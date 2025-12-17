Podcast
Snoop Dogg encabezará show navideño de la NFL

Este miércoles se anunció que Snoop Dogg será el protagonista del show de medio tiempo del juego navideño NFL entre Vikings y Lions, el 25 de diciembre

  • 17
  • Diciembre
    2025

Esta Navidad, apostarán por una experiencia especial para los aficionados al futbol americano con un espectáculo de medio tiempo que promete robar reflectores.

El ícono mundial del rap, Snoop Dogg, será el protagonista del show denominado Snoop’s Holiday Halftime Party.

Juego navideño con sabor a Super Bowl

El espectáculo se llevará a cabo durante el Día de Juego Navideño de la NFL, el próximo 25 de diciembre, en el encuentro entre los Minnesota Vikings y los Detroit Lions, que se disputará en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota.

Aunque el duelo divisional atraerá a miles de aficionados, todas las miradas estarán puestas en Snoop Dogg cuando llegue el medio tiempo.

El rapero tomará las riendas del escenario con una actuación cargada de éxitos, energía festiva e invitados especiales.

“¿La NFL, Netflix y tu tío Snoop en Navidad? Servimos música, amor y buen rollo para que todo el mundo disfrute”, expresó el artista, destacando el ambiente festivo que busca transmitir el show.

Tradición festiva en los uniformes

Finalmente, la NFL mantendrá la tradición iniciada en 2024: los equipos que jueguen en Navidad portarán un parche festivo en sus uniformes, con el escudo de la liga y bastones de caramelo, símbolo del espíritu decembrino del futbol americano.


