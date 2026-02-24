Podcast
Deportes

Confirma NFL partido de Detroit Lions en Alemania en 2026

Detroit Lions disputarán un juego de la NFL 2026 en Múnich como parte del calendario internacional récord de la liga. El duelo marcará su debut en Alemania

Los Detroit Lions fueron confirmados para disputar un partido de la temporada regular 2026 fuera de Estados Unidos, con Múnich, Alemania, como sede del encuentro que formará parte del calendario internacional más amplio en la historia de la liga.

El juego se realizará en el Allianz Arena y será uno de los nueve compromisos que la NFL programó fuera de territorio estadounidense para ese año.

Debut en Alemania

La visita marcará la primera ocasión en que Detroit juegue en suelo alemán y apenas la tercera experiencia internacional de la franquicia.

Anteriormente participó en Londres, donde venció a los Atlanta Falcons en 2014 y al año siguiente cayó ante los Kansas City Chiefs en el Wembley Stadium.

El rival para el duelo en Alemania será anunciado en las próximas semanas, de acuerdo con la liga.

Conexión especial para St. Brown

Uno de los jugadores más entusiasmados con la noticia fue el receptor Amon‑Ra St. Brown, quien tiene raíces alemanas por parte de su madre.

El ofensivo destacó que jugar en ese país era un objetivo personal desde su llegada a la liga.

El futbolista consideró que el partido permitirá fortalecer el vínculo del equipo con una afición europea que ha crecido de forma acelerada en los últimos años.

Por tra parte, directivos de la NFL subrayaron que Alemania se consolidó como uno de los mercados con mayor proyección para el futbol americano, con una base de seguidores en constante expansión y eventos que han registrado llenos totales.

Además de Múnich, la temporada internacional 2026 incluirá partidos en Madrid, México, Río de Janeiro, Melbourne, París y tres encuentros en Londres, lo que confirma la estrategia global de la liga para ampliar su alcance.


