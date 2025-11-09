Listo el play-in rumbo a la liguilla del Apertura 2025

La espera ha terminado, al menos para el play-in, pues este domingo se terminó de definir la posición para los últimos cuatro calificados a la repesca.

Pues este domingo, con la derrota de Pachuca ante Santos, se definieron los encuentros para el play-in, donde Tijuana (7) enfrentará a Juárez (8). Mientras que los de "La Bella Airosa" (9) se medirán a los Pumas (10).

¿Cómo se clasifican a la liguilla?

Aunque el play-in no es tan nuevo, pero tampoco viejo, aún sigue generando confusión al momento de que se clasifican los últimos dos equipos a los primeros seis para dar forma a la tradicional y emocionante liguilla, pero aquí te explicamos.

Para este ejercicio dividiremos a los últimos cuatro clasificados (del 7 al 10) en dos grupos, donde el 7 y 8 están en el grupo "A" y el 9 y el 10 en el grupo "B".

En el grupo "A" se encuentra el duelo entre Tijuana recibe a Juárez. El ganador de dicho partido será el primer clasificado de manera directa a la liguilla, mientras que el perdedor irá a una segunda llave donde esperará al vencedor del grupo "B", Pachuca recibiendo a Pumas.

El ganador de esta llave será el último clasificado a la liguilla del Apertura 2025.

¿Cuándo se juega el play-in?

El juego Tijuana vs. Juárez (el ganador se enfrentaría a Tigres en la liguilla, pues quedaría como número 7), partido que se disputará el 19 o 20 de noviembre.

Mientras que la otra llave, Pachuca vs. Pumas UNAM (el perdedor quedaría eliminado y el ganador enfrentaría a Toluca, pues quedaría como lugar 8), partido que se disputará el 19 o 20 de noviembre.

Los otros duelos ya definidos para la liguilla son Cruz Azul vs. Chivas y América vs. Rayados, repitiendo la final del Apertura 2024.

Comentarios